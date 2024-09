Cristian Buşoi îşi anunţă intenţia de a candida la parlamentare

Cristian Buşoi, preşedinte interimar al PNL Timişoara, şi-a anunțat, în cadrul procedurilor interne ale PNL, intenția de a candida pentru Camera Deputaților din Parlamentului României.

„Am căpătat o bogată experiență în Parlamentul European, unde am condus una dintre cele mai puternice comisii, Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie, în cadrul căreia am adoptat o multitudine de inițiative legislative necesare pentru Uniune. Am servit România la Bruxelles timp de 16 ani și am dobândit o experiență mai ales în domeniul politicilor de Sănătate, dar și politicilor Industriale, în Energie, Digitalizare, Fonduri Europene, experiență pe care acum doresc să o pun în slujba românilor, din Parlamentul național”, afirmă Cristian Buşoi.

Acesta mai spune că îşi doreşte să reprezinte Timișul și timișenii în Parlament, să contribuie la elaborarea politicilor publice necesare României și să susțină proiectele de dezvoltare de interes local pe raza județului: „Consider că este vital ca în viitor Timișul să aibă o reprezentare cât mai largă și mai solidă la nivel central, astfel încât să beneficieze de un sprijin consistent de la nivel guvernamental”.

Ca președinte al organizației PNL Timișoara, Cristian Buşoi declară că îşi propune să maximizeze scorul filialei la alegerile parlamentare din acest an „și să obținem un scor foarte bun pentru candidatul PNL la președinția României. Îmi doresc ca la finalul acestor bătălii electorale, Nicolae Ciucă să fie președintele românilor iar PNL, în continuare cel mai mare partid de dreapta din România. Nu va fi o bătălie ușoară, dar PNL a dovedit de-a lungul timpului că este partidul responsabil, capabil să se mobilizeze și să își prezinte programele și soluțiile pentru a câștiga încrederea oamenilor. Și acum vom face totul pentru a demonstra că singurul partid de dreapta capabil să implementeze și să apere valorile dreptei este PNL.”