Costică Brădățan: „O democraţie perfectă nu a existat şi nu poate exista”

Este autorul unui volum în care, într-o lume ghidată după un cult al succesului, face un elogiu eșecului, oferind, totodată, pilde de umilitate. L-a scris motivând că eșecul, fie el fizic, politic, social sau biologic, „ar putea fi cel mai bun lucru care ni se întâmplă: această trezire existenţială este exact lucrul de care avem nevoie dacă vrem să înţelegem cine suntem. Nicio vindecare nu e posibilă dacă nu e precedată de această înţelegere”.

L-am invitat pe Costică Brădățan, profesor de studii umaniste în SUA, la Texas Tech University, la un dialog despre valoarea terapeutică pe care o poate avea eșecul, chiar cel mai catastrofal eșec politic, despre modul în care o națiune poate eșua, despre fanatizarea mulțimilor și unele cauze care le împing să caute sensul în discursuri populiste, cum se întâmplă acum și în România, despre modul în care extremele politice se alimentează reciproc, dar și despre democrație și criza sensului acesteia. Cu privirea spre tabloul politic al zilelor noastre, Costică Brădățan spune: „Mă tem că intrăm într-o epocă post-democratică”.

CV Costică Brădățan

Costică Brădățan (născut în 1971) este profesor de studii umaniste la Texas Tech University, SUA, și profesor onorific de filozofie la University of Queensland, Australia. Absolvent al Facultății de Filozofie, Universitatea din București, este doctor, în aceeași disciplină, al Universității Durham din Regatul Unit.

Redactor pentru filozofie și religie la Los Angeles Review of Books, coordonator a două colecții de carte, „Philosophical Filmmakers” (Bloomsbury) și „No Limits” (Columbia University Press), a publicat eseuri și editoriale în The New York Times, Washington Post, Times Literary Supplement, Time Magazine.

Cărțile sale, în care pledează pentru o filozofie durabilă, transformatoare prin recuperarea unor surse mult timp ignorate, precum miturile, literatura, misticismul și istoria artei și a filmului, au fost elogios întâmpinate și traduse în numeroase limbi: The Other Bishop Berkeley: An Exercise in Reenchantment (Fordham University Press, 2006), Dying for Ideas: The Dangerous Lives of the Philosophers (Bloomsbury, 2015; Humanitas, 2018), Elogiu eșecului. Patru pilde de umilitate (Spandugino, 2024). În pregătire sunt volumele Against Conformity (Princeton University Press) și The Prince and the Hermit (Penguin).

(Sursă CV: Editura Spandugino)