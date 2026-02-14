Corneliu Bjola conferenţiază la Timişoara

Corneliu Bjola, profesor de Studii Diplomatice la Oxford, va conferenţia la Timişoara pe tema “România, între șocuri geopolitice și decizii strategice”. Prezență constantă în spațiul public, profesorul Corneliu Bjola este unul dintre cei mai fervenți apărători ai democrației aflate sub asediu, atât pe plan național, cât și internațional.

Conferința va avea loc marți, 17 februarie, ora 18, la Centrul de Proiecte Timișoara (strada Vasile Alecsandri nr. 1, parter), în organizarea Asociației civice Tinerii Liberi din Timișoara.

Întâlnirea este publică, dar locurile sunt limitate. Înscrierile se pot face aici.

Într-un context turbulent al reașezărilor geopolitice la nivel global cu implicații sociale, politice și economice și la nivel local, fiecare categorie socială este în mod direct afectată. Cum pot face tinerii față noilor schimbări sociale, ce pot înțelege, care sunt instrumentele de înțelegere ale realităților sociale într-un context în care fake news și războiul hibrid deconstruiesc și reconstruiesc realitatea, punând presiuni sociale și economice pe democrațiile europene, fabricând narațiuni alternative cu scopul de a vulnerabiliza societățile, fiecare cetățean în parte sunt probleme la care profesorul Corneliu Bjola va oferi un răspuns.

După conferință Asociația Tinerii Liberi va avea și o va întâlnire de lucru cu profesorul Corneliu Bjola, la care vor participa membrii ai ONG-urilor din Federația Inițiativa Timișoara, cu voluntarii implicați în evenimentele și proiectele asociației. Discuția se va axa pe teme civico-politice de actualitate.

Corneliu Bjola, doctor în Științe Politice, titlu obținut la Universitatea din Toronto, în 2007 este profesor de Diplomație Digitală la Departamentul de Dezvoltare Internațională (Queen Elizabeth House) al Universității Oxford și șeful Grupului de Cercetare în Diplomație Digitală din Oxford. Este specializat în impactul tehnologiei digitale asupra diplomației, inclusiv IA, comunicarea strategică și contra-dezinformare.

Este bursier la St Cross College, Oxford, bursier facultativ la Centrul pentru Diplomație Publică, lector la Academia Diplomatică din Viena. Domeniile-cheie de cercetare sunt: Diplomație digitală, teoria negocierii, etică internațională și IA în politica externă.

Este autor/editor al lucrărilor Digital Diplomacy: Theory and Practice (2015), Digital Diplomacy and International Organizations (2020) și The Oxford Handbook of Digital Diplomacy (2023). În prezent investighează rolul IA în comunicarea de criză și impactul Metaversului asupra funcțiilor diplomatice. Numele său este inclus în clasamentul Tech Diplomacy Global 50 din 2026 pentru munca sa în domeniul guvernanței digitale. Este redactor-șef al revistei Diplomacy and Foreign Policy.