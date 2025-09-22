Cornelia Micicoi, nominalizată pentru funcţia de prefect

Uniunea Salvați România filiala Timiș a nominalizat-o pe Cornelia-Elena Micicoi pentru funcția de prefect al județului Timiș. Aceasta este consilier județean, aleasă pe lista Alianței Dreapta Unită (USR, Forța Dreptei şi PMP).

În contextul nominalizării sale la funcția de prefect, doamna Micioi va demisiona din funcția de consilier județean, având depusă adeziunea la USR.

Cornelia Micicoi a absolvit studiile universitare și masterul la Universitatea Politehnica din Timișoara, cu specializare în echipamente de calcul și automatizări, respectiv optimizarea structurilor de rezistență. Studiile de bază sunt completate de formări internaționale atestate în domeniul managementului și antreprenoriatului (Open University Business School din Marea Britanie), leadershipului (LMI International), și politicilor sociale (Harvard).

„Și-a valorificat pregătirea teoretică în cei peste 20 de ani de carieră în management, antreprenoriat și proiecte sociale. A format și a condus echipe, companii și ONG-uri cu impact real în comunitate. A creat locuri de muncă, a atras finanțări nerambursabile, a promovat incluziunea socială și a fost implicată activ în dezvoltarea mediului de afaceri local”, transmite USR Timiş.

Din 2020, este consilier județean, remarcându-se printr-o activitate susținută, mai ales în domeniul economic și cel al relațiilor externe. A fost membră a Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea patrimoniului, este actuala președintă a Comisiei pentru relații şi cooperare internă și externă, dezvoltare regională și mediu de afaceri și lider de grup politic.

Din 2022, a devenit membră în Biroul Adunării Regiunilor Europene, fiind implicată în promovarea cooperării interregionale și reprezentarea intereselor județene și regionale la nivel european. Aprecierea față de activitatea sa în cadrul Biroului a fost confirmată prin alegerea în funcția de vicepreședinte al ARE, în luna iunie, fapt ce conferă județului o prezență la cel mai înalt nivel în acest prestigios for european.

„Prin întreaga sa activitate, doamna Micicoi a dovedit competență și implicare, un profil tehnocrat, completat de calitate umană. Experiența complexă și concretă în domeniul administrației și anvergura europeană a activității sale sunt elemente valoroase și necesare în procesul de modernizare și eficientizare a sectorului public. USR crede că instituția prefectului trebuie să fie garantul respectării legii în județ și să pună în aplicare principiile și politicile Guvernului Ilie Bolojan. Cornelia Micicoi înțelege acest rol și e pregătită să-l onoreze”, mai transmite USR Timiş.