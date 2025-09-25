Construcții ilegale din Complexul Studențesc, desființate de Primăria Timișoara

Mai multe construcții ilegale, ridicate fără autorizație pe spațiul pietonal și chiar pe carosabil, sunt desființate în Complexul Studențesc, prin dispoziția primarului Dominic Fritz.

Este vorba despre două unități alimentare de pe strada Barbu Iscovescu, care s-au extins abuziv și au ocupat ilegal o suprafață de aproximativ 300 de mp pe terenul aflat în proprietate publică, transmite Municipalitatea.

Într-unul dintre cazuri, proprietarul s-a conformat și a început eliberarea terenului. În celălalt, Primăria Timișoara a intervenit direct, iar costurile lucrărilor de demolare vor fi recuperate de la contravenienți.

Intervențiile din această zonă nu se limitează doar la desființarea construcțiilor ilegale, spun oficialii Municipalităţii. În cvartalul de blocuri din jur, au fost redeschise accese către spațiile comune, anterior blocate de porți montate ilegal, iar municipalitatea pregătește reamenajarea trotuarelor și a zonelor verzi.

Doar în ultimul an, Primăria Timișoara a pus în aplicare peste 100 de dispoziții de demolare vizând construcții ilegale – mici și mari – ridicate fără autorizație pe domeniul public. Prin aceste acțiuni, municipalitatea își propune să protejeze spațiul comun și să ofere timișorenilor un oraș mai sigur, mai accesibil și mai prietenos.