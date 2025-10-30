Construcții ilegale, demolate de Primăria Timişoara, în baza unor sentințe judecătorești

Primăria Municipiului Timișoara desființează mai multe construcții ridicate ilegal pe domeniul privat, în baza unor sentințe judecătorești definitive. Azi a fost demolată o construcţie de pe strada Glad.

În evidența Primăriei Timişoara sunt în prezent peste 100 de spețe în care instanța a stabilit că în cazul în care proprietarii nu își demolează construcțiile ilegale, măsura va fi dusă la îndeplinire de către Municipalitate.

Prima intervenție a început astăzi pe strada Glad nr. 14, unde proprietarii au extins cu un etaj, fără autorizație de construire, garajul lipit de imobil. Astfel, acesta a fost încorporat până la nivelul acoperișului clădirii principale. Costul lucrărilor de demolare va fi suportat de către proprietari, care au înțeles rolul măsurilor impuse și colaborează cu Primăria Timișoara pentru a restabili legalitatea.

Primarul Dominic Fritz a semnat în ultimul an peste 100 de dispoziții pentru demolarea construcțiilor ilegale ridicate pe domeniul public, care au fost duse la îndeplinire de echipele municipalității. Primăria continuă procesul de eliberare și recuperare a domeniului public, pentru a reda întregii comunități spațiile care îi aparțin.