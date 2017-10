Consiliul Studiilor de Doctorat al Universităţii de Vest din Timişoara va lua în discuție teza de doctorat a lui Florian Bodog

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat a Universității de Vest Timișoara anunţă că va lua în discuție problema tezei de doctorat a ministrului Sănătății, Florian Bodog, despre care au apărut, în presă, suspiciuni de plagiat.

„În zilele următoare, Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat din cadrul UVT se va întruni în ședință și va lua în discuție și acest subiect apărut în mass-media, iar la finalul întâlnirii vom putea prezenta mai multe amănunte pe acest subiect”, a declarat azi, citat de Agerpres, Florin Jurca, ofițer de presă al UVT.

Potrivit Pressone, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, ar fi plagiat două treimi din teza sa de doctorat în Ştiinţe Economice, intitulată Managementul şi marketingul unităţilor sanitare, susţinută la UVT, în 2008.

Ministerul Sănătăţii a anunţat, printr-un comunicat de presă remis Mediafax, că „teza a fost redactată cu respectarea tuturor standardelor de calitate şi de etică profesională, iar originalitatea acesteia aparţine integral autorului tezei, domnului Florian Bodog”.

„Partea generală a tezei a fost elaborată în perioada 1999-2001 la Facultatea de Ştiinţe Economice a Universităţii Oradea, sub coordonarea regretatului profesor univ. dr. Mihai Demetrescu. De asemenea, referatele care fac parte integrantă din lucrare au fost susţinute în aceeaşi perioadă. Din 2001, Facultatea de Ştiinţe Economice de la Oradea a rămas fără prof. univ. dr Mihai Demetrescu, urmare a decesului acestuia; astfel teza respectivă de doctorat nu a fost finalizată; la acel moment domnul Florian Bodog şi-a dat acceptul ca materialele de cercetare academică realizate de dânsul să fie folosite ca note de curs pentru studenţi. Aceste note de curs nu au fost niciodată publicate anterior, ci au constituit doar suport în procesul didactic”, se mai arată în comunicatul instituţiei.

Ministerul Sănătăţii mai precizează că, odată cu înmatricularea la Universitatea de la Timişoara, Florian Bodog a revenit asupra tezei respective de doctorat, a continuat studiile necesare şi a finalizat teza de doctorat prin elaborarea părţii aplicate, şi anume a capitolelor de cercetare ştiinţifică, sub coordonarea profesorului Gheorghe Ionescu, directorul şcolii doctorale.

Contactaţi de către Mediafax, reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi ai CNATDCU au precizat, că până în acest moment, nu a fost depusă nicio sesizare la UEFISCDI cu privire la teza de doctorat a lui Florian Bodog.

„Trei cărţi. Doar de atât a avut nevoie Florian Bodog pentru a încropi cea mai mare parte a tezei sale de doctorat în Ştiinţe Economice, susţinută în 2008 la Universitatea de Vest din Timişoara. Una dintre aceste cărţi este semnată de conferenţiarul universitar Lucia Daina, subordonată şi colegă a lui Bodog atât la Facultatea de Medicină unde el a fost decan, cât şi la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Oradea, pe care Bodog l-a condus ca manager. Lucia Daina este actualmente directorul medical al acestui Spital. O altă carte a fost scrisă de profesorul universitar Petru Armean, decanul Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală de la Universitatea de Medicină «Carol Davila», din Bucureşti, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii şi actual consilier personal al lui Florian Bodog. Armean a fost şi membru în comisia de abilitare care în 2013 i-a acordat lui Bodog dreptul de a coordona doctorate”, reiese din ancheta publicată de Press One.

Ministerul Sănătăţii tarnsmite că pasajele plagiate din cartea Luciei Daina, sunt, de fapt, fragmente scrise de Bodog, care şi-a dat acceptul ca aceasta să le folosească în cartea sa: „Aşa-numitele suprapuneri între teza realizată de domnul Florian Bodog şi fragmente din manualele care au drept autor principal pe doamna dr. Lucia Daina, sunt în realitate o preluarea a informaţiilor care, în fapt, aparţin în întregime domnului Florian Bodog, în calitate de autor al acestora. Domnul Florian Bodog şi-a dat acceptul ca materialele sale de cercetare academică să fie folosite ca note de curs pentru curs pentru studenţi în manualul semnat de doamna dr. Lucia Daina, ca autor principal, aşa cum reiese şi din percizarea domniei sale pe care o ataşăm acestui răspuns.”

Înainte de preluarea mandatului, lui Florian Bodog i s-a retras de către fostul ministrul al Educaţiei, Mircea Dumitru, dreptul de a mai conduce doctorate tot din cauza unei teze plagiate, decizie pe care acesta a acţionat-o în instanţă.

„E vorba de o confuzie, doctoratul meu nu are absolut nicio problemă. Eu am fost făcut conducător de doctorat de către Ministerul Educaţiei. În luna mai a anului trecut o publicaţie din Oradea a făcut o sesizare la Ministerul Educaţiei, care nu a luat nicio măsură pentru că sesizarea nu se încadra în limita legii şi nici nu aveau bază legală pentru acest lucru, iar la sfârşitul lui septembrie, începutul lui octombrie, în momentul în care se făceau listele pentru noul Parlament, mi s-a retras conducerea de doctorat. Am considerat această decizie a Ministerului nelegală şi am atacat-o în justiţie, la Curtea de Apel Oradea. Teza mea de doctorat a fost depusă în trei exemplare la momentul susţinerii. Se găseşte la Biblioteca Naţională, nu ştiu de ce, dar practic în Biblioteca Universităţii din Oradea nu se mai găsesc tezele din 2001 încoace, decât foarte puţine. (…) Teza mea de doctorat nu a fost niciodată contestată de nimeni, nu am fost niciodată acuzat de plagiat”, le-a spus jurnaliştilor, Florian Bodog, la preluarea mandatului de ministrul al Sănătăţii.