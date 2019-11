Consilierul judeţean Marian Constantin Vasile demisionează din PNL

Consilierul judeţean Marian Constantin Vasile şi-a anunţat demisia din Partidul Național Liberal și, implicit, din poziția de consilier județean al PNL.

Motivele retragerii sale din PNL, în care activează din 2008, spune Marian Constantin Vasile, au la bază faptul că, de mai mulți ani, nu a mai rezonat cu valorile și abordările conducerii PNL Timiș. „De altfel, mulți timișeni de bună-credință, înzestrați cu luciditatea necesară pentru a înțelege și anticipa direcția în care duc gravele derapaje ale actualei conduceri, dar și cu respect pentru ideologia acestui partid istoric, mi-au semnalat în decursul ultimilor câțiva ani – cu îngrijorare și amărăciune – o serie de aspecte și atitudini asupra cărora nu doresc să insist, dar care sunt, cred, de domeniul evidenței”, afirmă Marian Constantin Vasile.

Acesta afirmă că rațiunile acestei decizii nu îi afectează în niciun fel convingerile, care rămân de dreapta, și nici opțiunea personală de vot pe care o va exprima la alegerile prezidențiale de duminică, 24 noiembrie.

Obiectivele de viitor pe care le are în vedere, explică el, vizează „o construcție modernă, trainică, la adevăratul potențial al comunităților noastre, care să nu fie constrânse de nivelul de aplatizare auto-suficientă la care au ajuns în prezent dezvoltarea locală și județeană”.

În ultimii ani, declară Marian Constantin Vasile, şi-a concentrat energiile pe activitatea multidisciplinară din sectorul privat și pe finalizarea tezei de doctorat în domeniul ingineriei și managementului, care are ca temă modelele de dezvoltare a orașelor și regiunilor inteligente în România, prin care „nu am făcut decât să duc mai departe proiectul administrativ demarat în anul 2012, atunci când am preluat o serie de responsabilități și poziții semnificative la nivel județean și european. În acest fel, m-am dedicat neîntrerupt domeniului în care am performat și doresc să performez, chiar dacă nu am mai activat în prim-planul vieții politice începând cu anul 2016.”