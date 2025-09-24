Consilierii liberali se opun proiectului Primăriei Timișoara privind scumpirea energiei termice

Consilierii liberali din Consiliul Local Timișoara anunţă că au votat împotriva proiectului de hotărâre prin care Primăria a propus majorarea, de la 1 octombrie, a prețului gigacaloriei pentru populație.

În opinia consilierilor locali PNL, decizia propusă de Primăria Timișoara înseamnă o creștere de aproximativ 40% pentru abonații societății Colterm, în condițiile în care prețul gazului nu a fost majorat de către companie: „O astfel de măsură este injustă și inoportună, iar nota de plată nu poate fi transferată, din nou, pe umerii timișorenilor. Majorarea trebuia discutată și asumată în timpul verii, astfel încât timișorenii să fi avut posibilitatea să decidă dacă rămân la sistemul centralizat sau dacă aleg instalarea unor centrale proprii. Adoptarea unei scumpiri acum, când nu mai există timp pentru debranșare și soluții alternative, este o dovadă de lipsă de responsabilitate față de cetățeni.”

Alin Popoviciu, secretar general PNL Timiș şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, declară că „să majorezi cu aproape 40% prețul gigacaloriei, chiar înainte de sezonul rece înseamnă să ignori complet dificultățile cu care se confruntă deja oamenii. Justificarea tehnică adusă de administrație nu se susține: lucrările de schimbare a rețelei de termoficare se derulează printr-un proiect european, deci nu pot fi folosite ca argument pentru majorarea prețului suportat de populație.”

PNL Timișoara transmite că susține principiul unei administrații corecte și predictibile: „Este inadmisibil ca deciziile care afectează direct viața oamenilor să fie luate pe nepregătite, fără transparență și fără a lăsa cetățenilor șansa reală de a alege.”