Congres mondial de Anestezie şi Terapie lntensivă, la Timişoara

La sfârşitul acestei săptămâni, la Timişoara vor avea loc două evenimente științifice majore: Congresul Mondial al World Society of Total Intravenous Anesthesia şi Cursul Internaţional de Ghiduri şi Protocoale în Anestezie, Terapie lntensivă şi Medicină de Urgenţă, ajuns la ediţia a XV-a.

Prof. dr. Dorel Săndesc (foto), președintele Societății Române de ATI, spune că organizarea în România a unui congres mondial de specialitate este încă o expresie a recunoașterii internaționale deosebite de care se bucură Școala română de Anestezie-Terapie Intensivă, „care onorează atât specialitatea noastră cât și medicina romanească.”

Alegerea Timișoarei drept organizator al acestui eveniment științific , după alte evenimente internaționale de prestigiu organizate în anii trecuți (Congresul de toamnă al European Society of Anesthesiology și patru întâlniri ale European Society for Computing and Technology in Anesthesia and Intensive Care), adaugă Dorel Săndesc, transformă oraşul într-un veritabil „Hub” al manifestărilor științifice în domeniu.

În fața celor peste 1200 de participanți vor susține conferințe și vor prezenta cele mai noi informații din domeniul Anesteziei, Terapiei Intensive și Medicinii de Urgentă 96 de speakeri de renume din Europa, America de Nord, Asia, Australia și Africa. „Vom avea în premieră în România oaspeți din țări precum China, India, Nigeria, Indonezia, Malaiezia, ceea ce ve deschide perspectiva dezvoltării unor noi colaborări în viitor”, mai spune Dorel Săndesc.

Deschiderea oficială a manifestărilor, organizate în perioada 28 – 30 septembrie, va avea loc la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, joi, 28 Septembrie, ora 18.