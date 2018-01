Conferinţă internaţională pe tema Big Data, la Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timișoara este gazda unei școli internaționale de iarnă pe tema unuia dintre cele mai dinamice și importante sectoare ale informaticii, Big Data.

BigData 2018, un eveniment de formare în domeniul cercetării, care vizează prezentarea celor mai recente progrese în domeniu, are loc săptămâna aceasta, la Universitatea de Vest din Timişoara. Este un eveniment cu participare internaţională, care se adresează în general studenților de masterat, doctorat, post-doctoranzilor și practicienilor din industrie. 30 de state sunt reprezentate la BigData 2018, cei mai mulți universitari din afara țării fiind din SUA, Italia și Germania. 20 de profesori străini vor susține cursuri specializate pe parcursul celor cinci zile ale școlii de iarnă, printre ei aflându-se Jeffrey Ullman, de la Universitatea Stanford, și Bing Liu, de la Universitatea din Illinois, Chicago, anunţă oficialii UVT.

„Pentru multe companii, capacitatea de adaptare la noile cerințe în domeniul informaticii, de adoptare a noilor tehnologii, poate face diferența între succesul sau dispariția de pe piață. Este o problemă de competitivitate. La UVT, am înțeles acest lucru, astfel că am inclus toate aceste noi tendințe ale informaticii în pachetul de competențe oferit tinerilor pe care îi școlarizăm. Este un domeniu dinamic, cu progrese însemnate poate chiar de la o lună la alta, însă am siguranța că echipa de la Facultatea de Matematică și Informatică poate ține pasul. Școala internațională de iarnă desfășurată în aceste zile este o bună dovadă în acest sens”, spune rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea.

În organizarea evenimentului, desfășurat în perioada 22 – 26 ianuarie, UVT are ca partener Universitatea „Rovira i Virgili”, din Tarragona, Spania.

BigDat 2018 acoperă un spectru larg de cercetări și inovare industrială, cu potențial extraordinar asupra descoperirilor științifice, medicinei, ingineriei, modelelor de afaceri și societății în sine.