Conferinţa internaţională British and American Studies XXVII, la Universitatea de Vest din Timişoara

La Universitatea de Vest din Timișoara are loc conferința internațională British and American Studies (BAS), care reuneşte participanți din 16 țări, de pe patru continente.

Conferința internațională British and American Studies este organizată, în perioada 18 – 20 mai, de Colectivul de Limba și Literatura Engleză al Departamentului de Limbi și Literaturi Moderne, de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a UVT.

La eveniment participă reprezentanți marcanți ai lumii academice europene, printre aceştia numărându-se profesorii universitari doctori Alexander Onysko, de la Universitatea Alpen-Adria Klagenfurt, Austria, anunţă UVT, şi Jeremy Parrot, de la Universitatea Buckingham, Marea Britanie. UVT va fi reprezentată de profesorul universitar doctor Mircea Mihăieș, care va conferenția despre The Ulysses Skirmish: from Obscenity to Commas.

Secțiunile paralele ale conferinţei le oferă specialiștilor cadrul pentru a prezenta lucrări din sfera literaturii britanice și americane, culturale, de gen, de traducere, a lingvisticii și a metodicii predării limbii engleze.

Conferința BAS reunește participanți din 16 țări, de pe patru continente: Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Africa de Sud, Turcia, Austria, Italia, Serbia, Slovenia, Republica Moldova, Muntenegru, Ungaria, Polonia, Cehia, Albania, Papua Noua Guinee, România.