Conferința Intenațională de Etnomuzicologie, la Timişoara

O nouă ediție, a şasea, a conferinței internaționale „The Science of Ethnomusicology and Ethnochoreology and the Practice of Folklore in the Balkans” va fi organizată, în zilele următoare, la Timişoara. Evenimentul reunește specialiști de prestigiu din domeniile etnomuzicologie, etnocoreologie, etnologie și antropologie.

Evenimentul, organizat de Asociația pentru Cultură Bănățeană, în parteneriat cu Uniunea Sârbilor din România, va avea loc în zilele de 8 și 9 decembrie, la sediul Uniunii Sârbilor din România, filiala Timișoara.

Ediția de anul acesta, menţionează organizatorii, confirmă prestigiul conferinței, devenită un reper internațional în cercetarea muzicii tradiționale și dansului tradițional. Participanții vor avea parte de două zile dense, cu prezentări, dezbateri și schimburi academice care susțin formarea unor noi punți culturale și științifice în regiunea balcanică.

„Marcăm și celebrăm cinci ani de la înființarea Asociației, cinci ani de la organizarea primei ediții a conferinței, un reper academic în spațiul cultural al Europei de sud-est, și cinci ani de la fondarea Revistei de Cercetări și Studii”, spune profesorul universitar Lucian Emil Roșca, în dublă calitate, de președinte și fondator al Asociației pentru Cultura Bănățeană.

La rândul său, lectorul universitar Adrian Călin Boba, vicepreședinte al Asociației, a evidențiat direcția strategică: „Prin consecvența proiectelor noastre, dorim să menținem aceeași traiectorie, consolidând vizibilitatea internațională a eforturilor noastre academice.”

Ediția din acest an reunește 22 de lucrări științifice, rezultate ale unor cercetări recente ce vor fi prezentate în premieră. Studiile abordează teme relevante din patrimoniul cultural balcanic și contribuie la cunoașterea, recuperarea și evidențierea valorilor tradiționale.

Conferința beneficiază de expertiza unui comitet științific de elită, avându-l ca președinte pe academicianul Octavian Lazăr Cosma, alături de unii dintre cei mai importanți muzicologi din România și din spațiul academic balcanic.

Evenimentul se desfășoară cu sprijinul unor instituții reprezentative, între care: Consulatul General al Serbiei la Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Muzică și Teatru, Akademsko Društvo za Negovanje Muzike „Gusle” Kikinda, Serbia și Centrul de Cercetare Etno-Muzicologică „Nicolae Ursu”.