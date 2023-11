Condiții de spitalizare mai bune pentru pacienții Secției de Radioterapie a Spitalului Municipal Timișoara

Modernizată recent de Primăria Timișoara, Clinica de Oncologie a Spitalului Clinic Municipal a preluat și pacienții Clinicii de Radioterapie. Bolnavii internați, dar și cei care beneficiază de tratament cu spitalizare de o zi vor primi îngrijiri medicale la clinica de pe bulevardul Victor Babeș. Relocarea Secției de Radioterapie de pe strada Mărăşeşti are caracter temporar.

În perioada ianuarie – septembrie, în Secția de Radioterapie de pe str. Mărășești au fost internați în regim de spitalizare continuă 327 de pacienți, iar în Secția de Oncologie de pe str. Victor Babeș – 1.205 pacienți. Rata de ocupare a paturilor în această perioadă a fost de 30%, ceea ce a permis relocarea și, totodată, eficientizarea costurilor. În aceeași perioadă, Secția de Radioterapie a avut 686 de spitalizări de zi, iar Secția de Oncologie – 3540.

“Spitalul Municipal are secțiile împrăștiate în diverse clădiri din oraș, de ani de zile, iar această situație aduce provocări și neliniști. Facem însă eforturi să oferim condiții cât mai bune pentru tratamentul pacienților, care trec prin momente extrem de dificile, și ei și familiile lor. Peste vară, la Oncologie am renovat saloanele și grupurile sanitare, am înlocuit rețeaua de apă care era extrem de deteriorată și am refăcut zonele de așteptare și sala de mese. Am vorbit și cu pacienții, și cu cadrele medicale și mi-au spus că mutarea a decurs în condiții bune. În continuare, construirea unui nou Spital Municipal la o singură locație, care să nu mai pună oamenii pe drumuri, este obiectivul nostru pe termen lung”, declară primarul Dominic Fritz.

Managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, Daniel Malița, spune că, din cauza modificărilor în structura funcțională şi a reorganizării activității survenită ca urmare a relocării temporare a Secției Clinice de Radioterapie, Secția Clinică de Oncologie Medicală va funcționa cu spitalizare pe 48 paturi, spitalizare de zi 9 paturi şi Ambulatoriu cu cabinete de specialitate, iar Secția Clinică de Radioterapie va funcționa cu spitalizare pe 24 de paturi, spitalizare de zi 10 paturi şi Ambulatoriu de specialitate. „Pacienții internați la Radioterapie, în clădirea de pe strada Mărășești, au beneficiat de transport şi vor fi transportați în continuare de la Clinica de pe strada Babeș până la Laboratorul de Radioterapie, în vederea efectuării ședințelor de radioterapie”, mai spune Daniel Malița.

Laboratorul de Radioterapie are două buncăre în care se acordă servicii de specialitate. Cel mai nou a fost finalizat la jumătatea anului trecut, în urma unei investiții a Primăriei Timișoara. Este dotat cu un accelerator, un echipament de înaltă performanță în valoare de de 5.000.000 de euro, achiziționat de Ministerul Sănătății printr-un program al Băncii Mondiale. Totodată, Primăria și Ministerul Sănătății au sprijinit Spitalul Municipal în achiziția unui accelerator de înaltă performanță, în valoare de 3.500.000 de euro, pus în funcțiune în acest an.