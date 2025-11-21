Concurs pentru liceeni, despre Revoluția din Decembrie 1989

Pentru a-i apropia pe tineri de Timișoara lui Decembrie ’89, Casa de Cultură a Muniucipiului Timișoara a creat concursul Circuit 89, în care 12 echipe, de la diferite licee din oraș, aleargă să ajungă primele, după ce rezolvă misiuni în punctele de foc ale Revoluției: Piața Maria, Catedrala Mitropolitană, Consiliul Județean, Opera Națională Română, Piața Libertății, Primăria Municipiului.

Prima ediție a concursului a avut loc în 2023, când Premiul I a fost câștigat de echipa Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau”.

Înscrierile se fac în perioada 26 noiembrie – 5 decembrie, iar cursa și premierea câștigătorilor vor avea loc luni, 15 decembrie, la ora 10, respectiv ora 15. Punctul de plecare va fi Sala Lira a Casei de Cultură și premierea va avea loc pe scena din Piața Victoriei (Târgul de Crăciun).

Concursul Circuit 89 are ca scop descoperirea și cunoașterea istoriei locale legate de Revoluția din 1989 și se adresează elevilor din clasele IX-XII.

Înscrierea se face prin prin trimiterea, pe adresa de mail ioana.cioata@ccmt.ro, a următoarelor acte: fișa de înscriere, completată, acordul profesorului însoțitor de a acompania echipa de elevi și acordul GDPR

Luni, 8 decembrie, pe pagina de Facebook a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara, vor fi publicate echipele care vor intra în concurs.

Miercuri, 10 decembrie, ora 16, la Sala Lira a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara va avea loc o întâlnire cu toate echipele participante și cu voluntarii implicați în proiect, pentru asigurarea unei bune desfășurări a concursului.

Luni, 15 decembrie, de la ora 9, la Casa de Cultură (str. Miron Costin nr.2) va fi înmânat kit-ului de concurs, la ora 10, în Piața Maria se va da startul concurs, iar la ora 15, pe scena din Piața Victoriei va avea loc premierea câștigătorilor.

Se declară câștigătoare primele patru echipe ce ajung la ultima locație din concurs și care au îndeplinit corect toate misiunile propuse de organizatori, fără încălcarea regulamentului. Pentru ridicarea premiilor, profesorul coordonator al echipei va avea asupra lui un act de identitate valabil.

Premiile se acordă per echipă și sunt următoarele: Premiul I – 2400 lei;Premiul II – 1800 lei; Premiul III – 1500 lei și Mențiune – 900 lei.

Numărul minim de echipe participante la concurs este șapte, iar cel maxim, 12. Pentru ca toate liceele timișorene să poată fi reprezentate în concurs, nu sunt acceptate mai mult de două echipe de la aceeași școală. În cazul în care de la un liceu sunt înscrise mai mult de două echipe, vor fi luate în considerare primele două mailuri trimise. Totuși, dacă, respectând acest principiu, nu este întrunit numărul de șapte echipe participante, vor fi considerate înscrise următoarele echipe, în ordine cronologică, chiar dacă se depășește numărul limită de două echipe per liceu.

În maximum 24 de ore de la trimiterea mailului de înscriere, fiecare echipă va primi confirmarea înregistrării solicitării de participare, care va preciza numărul de înregistrare, precum și ora la care înscrierea a ajuns în inboxul Casei de Cultură. În cazul în care o echipă nu primește confirmarea de înregistrare, căpitanul de echipă va verifica telefonic, la Ioana Cioată (0256-498214 de luni până vineri, între orele 9-16) primirea mailului de către organizator. Nicio înscriere nu este valabilă dacă nu este confirmată pe mail.

Toate informațiile privind organizarea concursului sunt pe site-ul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara.