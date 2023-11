Concertul extraordinar Iluminatio deschide, la Timişoara, festivalul Musica Ricercata

Un adevărat star al barocului, prezent pe cele mai importante scene, contratenorul Valer Sabadus va deschide azi, la Timişoara, sub bagheta dirijorală a lui Gabriel Bebeşelea, festivalul Musica Ricercata Op.6 – Lux Timisiensis, care va avea loc în perioada 16-30 noiembrie. „Așa cum se știe, conceptul Capitalei Europene a Culturii pornește de la ideea că Timișoara este primul oraș iluminat stradal electric. Conceptul Musica Ricercata Op. 6 mută acțiunea cu aproximativ un secol și jumătate mai devreme, pornind de la iluminarea metaforică a Timișoarei, adică intrarea acestui oraș în Iluminism”, spune Gabriel Bebeşelea.

Alături de Ansamblul Musica Ricercata, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea, contratenorul Valer Sabadus va interpreta pe scena Sălii Capitol, arii din opere de Johann Adolph Hasse și Georg Friedrich Händel, compuse pentru cel mai mare contratenor din toate timpurile, Farinelli. Iar cum cei doi compozitori germani au fost produsul Iluminismului, întreg concertul va prezenta o radiografie sonoră a Secolului luminilor. Ariile de Hasse și Händel vor fi intercalate cu lucrări orchestrale din întreaga Europă, toate stând sub semnul sonor al Iluminismului. Toate ariile de Hasse și Händel vor fi intercalate cu lucrări orchestrale din întreaga Europă, toate stând sub semnul sonor al Iluminismului, transmite organizatorul evenimentului, Filarmonica Banatul din Timişoara.

Concertul de deschidere va avea loc joi, 16 noiembrie, de la ora 20 la Sala Capitol. Sunt incluse lucrări de Johann Adolph Hasse, Georg Friedrich Händel, Heinrich Biber, Jean Philippe Rameau, Joseph Bologne Chevalier de Saint Georges, Michael Haydn, Carl Ditters von Dittersdorf, Maksim Berezovski, Giuseppe Sarti şi Stephen Storace. Înainte de concert, la ora 19.30, Gabriel Bebeşelea şi Valer Sabadus vor intra într-un dialog, pe scena Sălii Capitol.

„Așa cum se știe, conceptul Capitalei Europene a Culturii pornește de la ideea că Timișoara este primul oraș iluminat stradal electric (exact acum 139 de ani). Conceptul Musica Ricercata Op. 6 mută acțiunea cu aproximativ un secol și jumătate mai devreme, pornind de la iluminarea metaforică a Timișoarei, adică intrarea acestui oraș în Iluminism. Astfel, toate evenimentele din Musica Ricercata Op. 6 «Lux Timisiensis» descriu perioada imediată intrării Timișoarei sub lumina marii culturi europene și felul în care muzica s-a metamorfozat, exact ca și orașul, pe întreg parcursul domniei Mariei Tereza (născută la câteva luni după intrarea Timișoarei în Imperiul Habsburgic). Titlul «Lux Timisiensis» se încadrează perfect în sloganul Capitalei Europene a Culturii, «Shine Your Light! Light up your city!» iar toate evenimentele demonstrează sincronismul cultural dintre Timișoara și Europa de Vest pe tot parcursul Secolului Luminilor. (…) Lucrările interpretate vor circumscrie această perioadă de iluminare a orașului, cât și a întregii Europe”, explică Gabriel Bebeşelea.

În cadrul festivalului la Timişoara vor fi prezente câteva din cele mai importante ansambluri de muzică veche din Europa: Academy of Ancient Music (care aniversează o jumătate de secol de la refondare), Le Concert Spirituel şi Musica Ricercata. Violonista Elicia Silverstein, una din cele mai importante interprete pe instrumente de epocă, va susține un workshop și două recitaluri în care va interpreta alături de organistul și clavecinistul Marco Mencoboni integrala Sonatelor rozariului, de Heinrich Biber.

Programul complet al festivalului poate fi citit accesând acest link.

Valer Sabadus și-a început studiile de canto la vârsta de 17 ani la Hochschule für Musik und Theater din München, sub îndrumarea prof. Gabriele Fuchs, și le-a finalizat ca membru al Bayerischen Theaterakademie August Everding în 2013. Valer Sabadus realizează în mod frecvent recitaluri de lieduri și arii la festivaluri de renume, inclusiv la Festivalurile Händel, din Karlsruhe, și Halle, la Ludwigsburger Schlossfestspielen, Rheingau Musik Festival, Musikfest Bremen, Dresdner Musikfestspielen, Kissinger Sommer, Lucerne Festival, Festival de Musique Baroque d’Ambronay, Froville Festival, Utrecht Early Music Festival, Schubertiade Hohenems și Schwarzenberg, Styriarte Graz, Festwochen für Alte Musik din Innsbruck și Grafenegg Festival. În stagiunea 2023-2024, Valer Sabadus va fi prezent în calitate de artist în rezidență al Thüringer Philharmonie. Ca solist, el a cântat în Philharmonie Berlin, Essen și Köln, Konzerthaus Dortmund, Berlin și Viena, Prinzregententheater München, Frauenkirche Dresden, Laeiszhalle Hamburg, Liederhalle Stuttgart, Chapelle Royale de Versailles, Cité de la Musique Paris, Palais des Beaux-Arts Bruxelles, KKL Luzern, l’Auditori din Barcelona, precum și în filarmonicile din Moscova și Sankt Petersburg.

Gabriel Bebeșelea este dirijor principal al Filarmonicii “George Enescu” din București și Director Artistic al ansamblului si al Festivalului Musica Ricercata, iar în Anul Capaitalei Europene a Culturii este dirijor în rezidenţă al Filarmonicii Banatul din Timişoara. În afara țării, Gabriel Bebeșelea este invitat al unor orchestra de renume precum Royal Philharmonic Orchestra Londra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, Barcelona Symphony Orchestra, Orchestra Simfonică din Castilla și León, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Marseille, Singapore Symphony Orchestra, PKF-Prague Philharmonia și Tonkünstler-Orchester. În 2017, a înființat ansamblul de muzică veche și nouă Musica Ricercata, iar în 2019 a înființat Festivalului Musica Ricercata, în orașul său natal, Sibiu. Gabriel Bebeșelea dirijează în săli de concerte importante precum Concertgebouw Amsterdam, Musikverein din Viena, Konzerthaus din Berlin, Elbphilharmonie Hamburg, Cadogan Hall din Londra, Palace of Arts din Budapesta, Auditorium Parco della Musica din Roma și L’Auditori din Barcelona.

Musica Ricercata este un colectiv artistic internațional conceput de Gabriel Bebeșelea, care, de la început, a asigurat conducerea artistică și tehnică a ansamblului, adunând cei mai buni muzicieni din întreaga Europă și creând programe muzicale diverse și captivante, care se întind de la epoca barocă, până la cea modernă, având în prim plan interpretarea muzicii vechi. Caracterizată printr-o legătură deosebită între dirijor și muzicieni, Musica Ricercata explorează diferite lumi sonore, folosind instrumente vechi – flaute din lemn, oboaie baroce, corzi de maț, teorbe –, precum și instrumente moderne, în funcție de program. Numele ansamblului înseamnă „Muzică cercetată” și a fost împrumutat de la un set de 11 piese pentru pian de Gyorgy Ligeti, Musica Ricercata, ca un omagiu adus compozitorului născut în Transilvania. Musica Ricercata – din 2019, parteneră a European Union Youth Orchestra – concertează în săli și festivaluri importante precum MÜPA Budapesta, Ateneul Român, Festivalul Internațional “George Enescu”, prezentând programe creative alături de soliști de talie mondială, precum marele tenor Lawrence Brownlee.

