Concert inedit la Biserica Romano-Catolică din Elisabetin

Doi artişti timişoreni, Petre Ionuțescu și Laszlo Orsolya, vor susţine un concert original, la Biserica Romano-Catolică din Elisabetin, pornind de la teme din muzica tradițională, într-o demonstrație excepțională de improvizație.

Concertul, care va avea loc în 20 octombrie, de la ora 20, la Biserica Romano-Catolică din Elisabetin, sub numele Explorări contemporane ale tradiției, îmbină elemente tradiționale, exprimate simbolic cu cele mai moderne tehnici de producție ale artei contemporane, promiţând publicului un eveniment complex. Artiștii – Petre Ionuțescu, aka Trompetre, și Laszlo Orsolya, aka Inia Dinia – creează astfel o punte între lumescul actual și spiritul românesc străvechi, memoria devenind lumină ce se răsfrânge în oglinda firii. Cei doi artiști, aflați la prima lor colaborare, vor crea un spectacol de 60 de minute, în care publicul este invitat să participe la o experiență unică.

„Proiectul «Explorări contemporane ale tradiției» are ca și scop creșterea interesului pentru cultura tradițională prin intermediul artei contemporane și oferă publicului timișorean o manifestare culturală prin care muzica și tradiția se îmbină armonios, creând o experiență unică. Evenimentul reprezintă un experiment artistic ce-ți recompune răsăritul în orizontul unui nou univers, stârnind o lume în care tradițiile sunt gesturi firești. Nu îți rămâne decât să redescoperi bucuria de a călători, căci la capătul acestui drum vei găsi singura bătătura care alină durerea și în pragul căreia s-a priponit toată frumusețea acestui neam”, transmite organizatorul evenimentului, Asociația ACT Negura.

Evenimentul este finanțat de Consiliul Județean Timiș, prin programul TimCultura 2023.

Petre Ionuțescu, cunoscut și sub numele de Trompetre, este trompetist, artist multi-instrumentist, compozitor și producător muzical. Este membru fondator al formațiilor FunkyGrowl, Blazzaj și fondator al asociației Romanian Brass Society. A colaborat cu diverși artiști de pe scena muzicală românească: Alexandrina, Subcarpați, Negură Bunget, Thy Veils, Makunouchi Bento și alții. Începând din 1995 și până în prezent desfășoară o activitate concertistică atât pe scena națională, cât și internațională. Participă la festivaluri importante printre care Gărâna Jazz Festival, Festivalul Plai Timișoara, Timișoara Jazz Festival, Stuffstock Vama Veche, Peninsula Târgu Mureș, Untold, Jazz in the Park, Samfest Jazz Satu Mare, Smida Jazz, JazzTM, Sziget Festival, Wave Gotic Treffen Leipzig sau With Full Force.

Născută în curbura Munților Carpați, Laszlo Orsolya a avut de mică dorința de a deveni muzician. În jurul vârstei de zece ani, s-a mutat la Timișoara, unde și-a început studiile la Colegiul Național de Artă „Ion Vidu”, la secția instrumentală corzi grave – harpă, dedicându-se în paralel și studiului pianului. În anii de sfârșit de liceu, s-a alăturat formației Negură Bunget, dedicând următorii şapte ani acestei experiențe muzicale. Cu peste 500 de concerte la activ, Orsolya a străbătut lumea în lung și-n lat, participând la mai multe turnee în Europa, America de Nord și Asia, alături de proiectele din care a făcut parte de-a lungul timpului. Recent, în paralel cu Dara Project, și-a pus bazele unui proiect solo în care principalul instrument folosit este harpa electrică, cu ajutorul căreia reușește să creeze tonuri și efecte specifice genului ambiental, compoziții cinematice și visătoare în același timp.