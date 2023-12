Concert de Crăciun la Charlottenburg

Două asociaţii au creionat împreună cu autorităţi şi investitori privaţi un program de promovare în 2024 a comunei Bogda și a satelor aparținătoare, depopulate după plecarea şvabilor. Primul eveniment, Concertul de Crăciun, are loc la sfârşitul acestei săptămâni, în biserica din Charlottenburg, satul rotund.

Aproape abandonate în ultimii 30 de ani, mai cu seamă după emigrarea șvabilor în Germania, satele Charlottenburg, Altringen, Sintar și Comeat, care țin de comuna Bogda, au primit un suflu nou în ultimii ani. Asta, după ce aici s-au mutat, de la oraş, oameni tineri atraşi de liniștea acestei zone. Şi-au construit case, au fost deschise pensiuni și locuri de agrement şi au fost create și două ONG-uri: Asociația Comeat-Lichtenwald, inițiată de Darius-Bogdan Luca, și Asociația Johann Scharnel-Altringen, fondată de Ștefan Lazăr, care au înțeles că această parte a județului poate deveni importantă cu doar puțină organizare.

Cele două asociații au așezat la aceeași masă atât autoritățile locale și județene, cât și investitorii privați, creionând împreună, pentru 2024, un program de promovare a comunei Bogda și a satelor aparținătoare.

Primul eveniment, Concertul de Crăciun, va avea loc duminică, 17 decembrie, de la ora 14, în biserica din satul rotund Charlottenburg. Slujba va fi oficiată de preotul Ioan Cădărean, după care va urma un concert de colinde în limbile română, germană și maghiară, susținut de corul Comunității Bisericești Romano-Catolice Charlottenburg. Programul va continua cu un concert simfonic susţinut de Orchestra Clasica Timișoara, sub bagheta maestrului Enrico Cannata. Publicul va putea asculta W. A.Mozart – Eine kleine Nachtmusik / Mica serenadă, J. S. Bach – Aria din Suita nr. 3 BWV 1068, Luigi Boccherini – Menuet, Vivaldi/Cannata – Primăvara – Iarna – Vara, (solistă: Violeta Oshorhean, vioară), Pietro Morlacchi – Il pastore svizzero/ Ciobanul elvețian (solist: Gianluca Vanzelli, flaut), Henry Mancini – Pie in the Face Polka, Anderson Leroy – The Waltzing Cat și Henry Mancini – Pennywhistle Jig.

La eveniment este aşteptată şi Regina Lochner, consululul Republicii Federale Germania la Timișoara, care va vorbi despre tradițiile șvăbești din satele bănățene. În curtea bisericii va avea loc, cu această ocazie, un târg de Crăciun.

Organizatorii concertului de Crăciun de la Charlottenbug sunt Primaria Bogda, Biserica Romano-Catolică Charlottenburg, Consiliul Județean Timiș, Forumul Democrat al Germanilor din Banat, Orchestra Classica Timișoara, Asociația Johann Scharnel, Asociaţia Comeat-Lichtenwald şi Societatea Culturală Româno-Germană din Timișoara