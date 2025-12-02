Concert de Crăciun, la Charlottenburg

Asociația Comeat-Lichtenwald, inițiatoarea și organizatoarea Concertului de Crăciun din Charlottenburg, singurul sat rotund din România, anunță a treia ediție a evenimentului care a devenit o tradiție.
Concertul va avea loc duminică, 7 decembrie, de la ora 14, în Biserica Romano-Catolică din centrul satului Charlottenburg.
Ediția din acest an, spun organizatorii, propune un program muzical rafinat, ce îmbină emoția sărbătorilor de iarnă cu repertoriul clasic european, într-un cadru încărcat de istorie, tradiție și un farmec arhitectural unic. Sub bagheta dirijorului Enrico Primo Cannata, publicul va putea asculta Orchestra Dante Alighieri Timișoara, din care fac parte Gianluca Vanzelli, Violeta Oșorhean, Diana Vasiu, Grigore Teodorescu, Eugen Morărița și Marta Chiș.
Concertul recreează atmosfera sonoră distinctă a unui Crăciun tradițional european, oferind publicului o experiență de suflet, în inima unui sat cu o identitate cu totul specială. Intrarea este liberă.
Evenimentul este organizat de Asociația Comeat-Lichtenwald, cu sprijinul Primăriei Comunei Bogda, al Visit Timiș, al Parohiei Romano-Catolice din Charlottenburg și al Societății Dante Alighieri Timișoara.
Ultimele comentarii