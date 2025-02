Concert coral dedicat memoriei maestrului Diodor Nicoară

Filarmonica Banatul Timișoara închină concertul coral de vineri, 7 februarie, memoriei maestrului Diodor Nicoară, fost dirijor al Corului „Ion Românu” și fost director al Filarmonicii Banatul Timișoara.

De asemenea, pentru a-şi exprima regretul pentru pierderea uneia dintre cele mai importante personalități muzicale care au marcat istoria instituției și a Timişoarei, tot vineri, 7 februarie, de la ora 18, în foaierul de la etajul I al Filarmonicii, va fi vernisată o expoziție ce cuprinde afișele cu concertele pe care Diodor Nicoară le-a dirijat. În aceeași seară, va fi expusă și cartea Omul și artistul Diodor Nicoară, cu autograful maestrului, iar publicul va putea citi și cuvintele pe care Diodor Nicoară le-a așternut în Cartea de Onoare a Corului.

În deschiderea concertului, va fi ținut un moment de reculegere, apoi, artiștii lirici și o parte dintre instrumentiștii orchestrei noastre vor interpreta o lucrare special pregătită.

După acest moment solemn, de la ora 19, va avea loc concertul coral intitulat For the Beauty of the Earth. Acesta va avea loc sub conducerea dirijorală a lui Radu Zaharia, Corul „Ion Românu” al Filarmonicii Banatul Timișoara, alături de soprana Rut Iovescu, cu acompaniamentul unei părți a orchestrei simfonice și a pianistei Regina Borinov, vor da viață unor compoziții ale britanicului John Rutter. Lucrările sale au fost interpretate la diferite evenimente desfășurate de Casa Regală a Marii Britanii, inclusiv la ultimele două nunți regale. În 2024, la aniversarea zilei de naștere a lui Charles al III-lea, John Rutter a fost primit distincția de cavaler.

Biletele se găsesc pe site-ul Filarmonicii Banatul Timișoara, la casierie și pe myticket.ro.

Pentru cei care l-au apreciat și îndrăgit pe maestrul Diodor Nicoară și vor să îl conducă pe ultimul drum, familia acestuia anunță că înmormântarea va avea loc marți, 4 februarie, la ora 12, la cimitirul din Calea Șagului, capela 3.