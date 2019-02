Comunitatea internaţională, alertată în privinţa achitării a 26 de traficanţi de copii, membri ai reţelei Ţăndărei

Un grup de 25 de ONG-uri care luptă împotriva corupției și crimei organizate, aduc în atenția comunității internaționale cazul „Țăndărei” privind traficul de minori, în care magistraţi de la Tribunalul Harghita au decis, după nouă ani de proces, achitarea tuturor celor 26 de infractori care au condus rețeaua.

Acestea au trimis o petiţie către Comisia Europeană, Parlamentul European, Parlamentul britanic, Consiliul Europei, OSCE, UNHCHR, UNODC, raportorilor speciali ai ONU, către Vatican, Interpol şi Europol, solicitându-le să facă România responsabila pentru obligațiile care îi revin în temeiul convențiilor internaționale împotriva crimei organizate și a traficului de persoane. Titlul sub care a fost trimisă petiţia este: „Membrii rețelei de crimă organizată, achitaţi în România! Criminalitatea organizată câștigă intrucât sistemul de justiție din România permite ca o rețea de traficanți de persoane să scape”.

Atunci când justiția pentru cei vulnerabili moare, societatea civilă trebuie să susțină instituțiile legale democratice, transmit semntarii petiţiei.

„Situația actuală a traficului de persoane și a crimei organizate în România amenință cetățenii și drepturile fundamentale ale acestora. Zeci de mii de români sunt torturați și exploatați în întreaga lume cu complicitatea autorităților române. Sistemul de justiție penală înființat pentru a lupta împotriva rețelelor transnaționale de crimă organizată pare să fie pe punctul de a se prăbuși în România”, transmit reprezentanţii celor 25 de ONG-uri.

Potrivit acestora, în 12 februarie, după aproximativ nouă ani de judecată, „cu 53 de ședințe de judecată în care nu a fost audiată niciuna dintre părțile implicate în proces, deoarece instanța a amânat 52 dintre ele și într-una decis să modifice măsurile dispuse împotriva infractorilor de la arest la control judiciar pentru doar 60 de zile”, instanța a decis să achite cei 26 de infractori (care au condus rețeaua), care au fost urmăriți penal în România, și să ridice măsura sechestrului asiguratoriu aplicabil bunurilor lor. Procurorul poate ataca hotărârea judecătorească în termen de zece zile, adică înainte de 22 februarie.

Semnatarii petiţiei reamintesc că acest caz a fost primul care a implicat o echipă comună de anchetă UE privind traficul de persoane împotriva uneia dintre cele mai violente rețele criminale europene care a acționat în multe țări ale UE, și etichetată de Europol drept „unul dintre cele mai mari inele de trafic de persoane din Europa”. Această echipă a fost finanțată de Comisia Europeană și de Guvernele naționale cu multe milioane de euro. Ancheta a condus la o modificare a legislației UE și la adoptarea Directivei 36/2011. În cadrul anchetei transnaționale, 1087 de copii au fost identificați ca fiind exploatați în afara României. Autoritățile britanice au estimat că pentru fiecare copil exploatat profitul rețelei era de 160.000 de lire sterline pe an. Victimele identificate în Marea Britanie au fost exploatate timp de cel puțin doi ani, cea mai cea mai mică victimă fiind în vârstă de doar câteva luni.

„Pe baza acestor fapte și a multor alte cazuri similare care nu sunt gestionate corespunzător de autoritățile române, având în vedere obligațiile României în temeiul convențiilor internaționale din care face parte, privind competențele organismelor internaționale și naționale responsabile de cooperarea transnațională împotriva crimei organizate, noi credem că momentul de a acţiona împreună este acum!”, mai tarnsmit reprezentanţii celor 25 de ONG-uri.

Aceştia solicită Comisiei Europene să facă România responsabiliă pentru obligațiile care îi revin în temeiul Acordului de aderare la UE care, la capitolul 24 – Justiție și afaceri interne, prevede: „elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii multianuale coerente împotriva criminalității, inclusiv măsuri concrete de reducere a statutului de țară de origine, tranzit și destinație pentru victimele traficului de persoane și furnizarea anuala de statistici fiabile cu privire la modul în care este controlat acest fenomen criminal.”

ONG-urile semnatare sunt: Centrul European pentru Educaţie şi Cercetare Juridică, Freedom House România, Salvaţi Copiii România, Voices for Democracy and Justice (VeDem Just), Funky Citizens, Syene Centre for Education, Platforma Romania 100, Societatea Timişoara, eLiberare, Centrul de Investigaţi Media, Asociația Cultural-Socială Economică Christiana, Reaching Out Romania, Uşa Deschisă (toate din România), Specialist Policing (JIT Superintendent Bernie Gravett), Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking, Dayik Consumer Awareness International, Stimulus, Wales Assembly of Women, din Marea Britanie, Associazione Donne Romene in Italia, Associazione Ebano, din Italia, Interaction, din Republica Moldova, Women’s Law Clinic, University of Ibadan, din Nigeria, Dehat, Knowledge Steez Eduhub şi Legal Aawaz, din India.