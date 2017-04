Comisar şi fonduri pentru Timişoara Capitală Culturală Europeană, cerute Guvernului

Pentru că din bugetul pe 2017 lipsesc sumele generoase promise pentru pregătirea proiectului Timişoara – Capitală Culturală Europeană, Guvernul începe să fie tras de mânecă de parlamentari timişeni. Aceştia cer informaţii despre sume alocate şi oportunitatea numirii unui comisar pentru o legătură directă cu Executivul pe acest segment.

Un om de legătură, după modelul Sibiului



În lipsa unor prevederi bugetare semnificative specifice pentru proiectele culturale ale Timişoarei, necesare pregătirii momentului 2021, Guvernul a primit mai multe interpelări parlamentare pe această temă, solicitându-i-se în primul rând să specifice cum va ajuta financiar conceptul de Capitală Culturală Europeană.

„Proiectul Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007 a fost un mare succes pentru România. El a fost sprijinit în mod eficient şi de către Guvernul României”, aminteşte într-o astfel de interpelare deputatul FDGR Ovidiu Ganţ. Acesta i-a cerut premierului Sorin Grindeanu să precizeze dacă Guvernul intenţionează să acorde sprijin financiar proiectului Timişoara – Capitală Culturală Europeană 2021, pentru ce domenii de activitate şi când se va emite actul normativ.

„Până acum nu am văzut nimic concret, se pare că Guvernul are alte priorităţi. Ar fi cazul să vedem cum sprijină proiectul, pentru că timpul este scurt, trebuie să se facă un plan, să se ştie clar ce e nevoie, pe ce domenii, şi pe ce se poate baza Timişoara. Aştept cu interes răspunsul. Sper să nu fie unul arogant, şi care să nu aducă nimic concret, cum am mai primit”, ne-a declarat Ovidiu Ganţ.

În al doilea rând, Cabinetului Grindeanu i se cere să analizeze, tot după modelul Sibiu 2007 oportunitatea numirii unui reprezentant (comisar) însărcinat cu realizarea proiectului, apreciindu-se că o astfel de numire este utilă pentru realizarea unui dialog instituţional între Guvern, autorităţi locale şi alte entităţi implicate în realizarea proiectului. „Este bine să existe un astfel de reprezentant al Guvernului, care să fie un om de legătură între Guvern şi autorităţile locale. La Sibiu a fost Sergiu Nistor, care este acum consilier prezidenţială, iar numirea unui comisar a ajutat mult proiectul”, consideră Ovidiu Ganţ.

Fonduri în aşteptare



Până acum, sprijinul venit de pe plan central pentru proiectul Timişoara – Capitală Culturală Europeană a lipsit.

Timişoara a rămas deocamdată doar cu aşteptările. „Există un compartiment în cadrul Ministerului Culturii care e dedicat gestionării unor proiecte de tipul Capitală Europeană a Culturii. Noi am interacţionat deja cu Ministerul Culturii şi am transmis un material foarte consistent cu tot ce înseamnă implicaţii financiare la Guvern, şi aşteptăm ca Ministerul Culturii să se implice. Sperăm că lucrurile se vor mişca şi, aşa cum ne-a promis şi ministrul Culturii”, a precizat pe această temă primarul Timişoarei, Nicolae Robu.