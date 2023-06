Colocviu internaţional despre diversitate culturală și plurilingvism în spațiul romanic, organizat la Timişoara

Ediția de anul acesta a Colocviului Internațional Comunicare și Cultură în România europeană, a XI-a, care se va desfășura în zilele de 9 şi 10 iunie, la Universitatea de Vest din Timişoara, va fi organizată pe tema „Diversitate culturală şi plurilingvism în spaţiul romanic”.

Cel mai mare eveniment științific de acest gen din România, unic prin dimensiunea sa multi- și interculturală, colocviul romanității se bucură în acest an de un context special: alegerea Timişoarei drept capitală culturală a Europei, fapt ce reprezintă o reală şansă de interacțiune cu limbile și culturile europene.

Organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu mai multe instituții științifice și culturale, colocviul are ca invitați, specialiști de marcă în studiul limbilor romanice: prof. Paul Videssot, de la Universitatea din Bolzano (Italia), și Florencio del Barrio de la Rosa, de la Universitatea Ca’Foscari din Veneția.

În deschiderea colocviului, alături de organizatori, vor rosti alocuțiuni reprezentanţi ai mediului academic și ai diplomației: prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, rectorul UVT, José Miguel VIÑALS ARIÑO, consul onorific al Regatului Spaniei la Timișoara, Segundo Rufino Delgado Montenegro, Consul onorific al Republicii Peru la Timișoara, Angela Pesavento, consul onorific al Italiei, şi prof. univ. Ioana Costa, președinta Societății de Studii Clasice din România.

Cele 12 secțiuni ale colocviului reunesc 127 de participanți, confirmând astfel importanța cercetării limbilor, literaturilor, artelor și culturilor din spațiu romanic, precum și interesul pe care acest eveniment științific major, organizat de UVT, îl are, în fiecare an, în lumea academică din țară și din străinătate. La Muzeul de Artă Timișoara, partener al ediției, se vor desfășura în cea de-a doua zi a manifestării vizite ghidate, iar Facultatea de Muzică și Teatru a UVT, implicată în organizare, va oferi un concert în Sala Barocă a muzeului, fiind evidențiat și astfel statutul cultural pe care îl are în acest an Timișoara.

„Prin tradiția ei multiculturală, Timișoara oferă cadrul ideal pentru un astfel de eveniment, invitații și organizatorii demonstrând cu fiecare prilej diversitatea lingvistică şi culturală a spiritului romanic, model de identitate culturală, dar și de asimilare a influențelor externe, spațiu în care a luat amploare educaţia bilingvă, aspect deosebit de benefic, ce depășește frontierele și atrage, implicit, alături de comunicarea interculturală, aprofundarea unor concepte complexe, interdependente: competenţă (multi)culturală (interculturală, metaculturală, transculturală), plurilingvism”, transmit organizatorii.