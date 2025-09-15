Clovnii din Liban revin să distreze copiii din Timișoara

Cei trei clovni din trupa Clown Me In din Liban se întorc la Timișoara cu glume, trucuri și distracție pentru copii. Vor fi pentru a treia oară la Timişoara şi vor susține patru spectacole de circ şi clovni.

Spectacolele vor fi organizate în spații neconvenționale din Timișoara, fiind susţinute la inițiativa Asociației LOGS din Timișoara, în cadrul proiectului Timișoara Refugee Art Festival, eveniment ajuns la ediția a noua, susținut de Centrul de Proiecte a Municipiului Timișoara.

Cele patru spectacole sunt programate marți, 16 septembrie, de la ora 13, la Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung” (Str. Cornelia Sălceanu nr. 17) , iar de la ora 18 la Casa LOGS (Str. Țebea nr. 12), iar miercuri, 17 septembrie, de la ora 14 la Centrul de zi pentru Copii Kuncz (Str. Satu Mare nr. 1A) și de la ora 19 în Parcul Petőfi Sándor din cartierul Freidorf. Accesul este liber și gratuit!

„Este a treia oară când Sabine și trupa Clown Me În ajung la Timișoara. După ce au adus spectacole copiilor și adulților refugiați şi din cartiere mărginaşe din Timișoara, ei continuă să se adreseze pentru întreaga comunitate — vom avea 3 reprezentații în centre sociale (Casa LOGS și 2 centre sociale ale Primăriei Timișoara și un spectacol în parcul din cartierul Freidorf, pentru a duce cultura acolo unde ajunge mai rar. Cei mici sunt deja plini de entuziasm, iar noi abia așteptăm să râdem împreună, chiar dacă uneori pare că avem puține motive să o facem”, declară Flavius Ilioni, președintele Asociației LOGS.

Trupa Clown Me In vine Liban şi a fost fondată în 2008. Prin teatru, râs, clovni și artă Clown Me In luptă împotriva inegalității sociale și împuternicesc comunității dezavantajate din tabere de refugiați, zone calamitate sau grupuri vulnerabile, prin puterea artei din 2008, atât în Liban, cât și în străinătate. Asociația a început cu Sabine Choucair, unul din clovnii care vine la Timișoara. Din 2008, peste 50 de clovni din întreaga lume au fost instruiți să participe la turnee și proiecte anuale de clovni și circ din întreaga lume.

„Spectacolele cu clovni mi-au reamintit de ce iubesc teatrul și cum îl pot folosi pentru a lucra cu oamenii. Clown Me În, unul dintre cele mai mari grupuri de clovni din Liban, aduce bucurie comunităților din întreaga lume — din Mexic, Liban, Palestina, India, Măroc, Iordania, Brazilia, Grecia și Marea Britanie”, declară Sabine Choucair, director Clown Me In.

Ca în fiecare an, partenerul principal al evenimentului este Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

Timişoara Refugee Art Festival, ediția a noua, se desfășoară între 15 iunie – 15 noiembrie, fiind un proiect finanțat de Primăria Timișoara, prin Centrul de Proiecte Timișoara, și implementat de Asociația LOGS, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, ANTIP Timișoara, One World România, Flight Festival, Institutul Francez Timișoara, Clown Me În Liban, CAC Skopje și Centrul Cultural PLAI.

Cea de-a noua ediție a Timișoara Refugee Art Festival este un proiect amplu dedicat promovării integrării, diversității și coeziunii sociale prin cultură și artă participativă şi își propune să continue moștenirea culturală a orașului desemnat Capitală Europeană a Culturii în 2023, consolidând un mediu intercultural vibrant și incluziv în cartierele timișorene.