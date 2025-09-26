CJ Timiş cere Primăriei Timişoara drept temporar de administrare a trei obiective emblematice

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alin Popoviciu, solicită Primăriei Municipiului Timișoara să transfere administraţiei judeţene, temporar, pe o perioadă de 12 luni, dreptul de administrare a trei obiective emblematice ale oraşului – Ceasul floral, Parcul Rozelor și Grădina de Vară Capitol – în vederea reabilitării lor.

„Timișoara are câteva embleme urbane care fac parte din identitatea orașului și din amintirile timișorenilor. Din păcate, Ceasul floral, Parcul Rozelor și Grădina de Vară Capitol se află de mult timp într-o stare de degradare vizibilă, deși ar putea fi astăzi puncte de atracție pentru comunitate și pentru turiști. Este de neînțeles cum cele mai cunoscute simboluri ale Timișoarei au fost lăsate ani la rând fără niciun plan serios de reabilitare din partea administrației locale. Nici măcar în anul în care Timișoara a deținut titlul de Capitală Europeană a Culturii nu s-au găsit voința și finanțarea necesare pentru reabilitarea lor. Dacă atunci nu s-a făcut nimic, este greu de crezut că în anii următori va exista intenția reală de a le pune în valoare. Este păcat ca aceste obiective de patrimoniu cultural și turistic să fie tratate cu atâta indiferență”, declară liberalul Alin Popoviciu.

Acesta solicită Primăriei Municipiului Timișoara și primarului Dominic Fritz să transfere CJ Timiș, temporar, pe o perioadă de 12 luni, dreptul de administrare asupra acestor trei obiective.

Vicepreşedintele CJ Timiş susţine că, în acest demers, „nu este vorba de orgolii politice, ci de respect față de timișoreni și față de patrimoniul orașului. Dacă administrația locală nu a reușit, să lase loc celor care pot și vor să facă. Eu sunt convins că, într-un singur an, aceste locuri pot redeveni puncte de atracție demne de renumele Timișoarei.”