Circulația autovehiculelor în zonele cu restricție de tonaj, în dezbatere publică la Timișoara.

Primăria Municipiului Timișoara organizează marți, 18 februarie, o dezbatere publică având ca temă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulația autovehiculelor destinate transportului de persoane, mărfuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, în zonele cu restricție de tonaj de pe raza Municipiului Timișoara.

Dezbaterea va avea loc miercuri, 18 februarie, de la ora 16, în sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timișoara, b-dul C.D. Loga nr. 1, etaj 1.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat aici.

Persoanele interesate se pot înscrie on-line la adresele consultare@primariatm.ro și primariatm@primariatm.ro sau fizic la Serviciul Asistență Cetățeni și Registratură (Camera 12), până la data de 17 februarie, ora 12, precizând: nume, prenume, calitatea în care participă (în cazul în care reprezintă o organizație sau altă persoană), dacă doresc sau nu să ia cuvântul, precum și propunerile, sugestiile sau opiniile cu valoare de recomandare pe care urmează să le pună în discuție.

Participanții care se înscriu pentru a lua cuvântul își vor susține punctele de vedere exclusiv pe marginea proiectului de hotărâre. Fiecare persoană va avea la dispoziție maximum 3 minute pentru exprimarea punctului de vedere.

Dezbaterea va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Timișoara.