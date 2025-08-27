Cinematografele Timişoarei, acum într-un singur loc

Cum cinematografele Victoria, Timiș și Studio sunt administrate de aceeași echipă de la Centrul de Proiecte Timişoara și iubite de o comunitate tot mai mare de cinefili, programele lor de filme, spectacole și evenimente se reunesc, de azi, într-un singur loc, pe site-ul cinema-timisoara.ro.

Printre avantajele acestei decizii, spun oficialii Centrului de Proiecte Timişoara, se numără faptul că cinefilii îşi pot face mai ușor planurile, pentru că au un singur calendar pentru programele celor trei cinematografe şi, în plus, îşi pot crea o listă de premiere, festivaluri sau serii tematice favorite, ca să nu rateze nimic din evenimentele speciale. Un alt avantaj esste faptul că biletele pot fi cumpărate mai uşor, fără a ieși de pe site, chiar dacă vânzarea lor este în continuare realizată prin Eventbook, și se regăsesc în contul utilizatorului. Tot din cont poate fi gestionat abonamentul, pot fi verificate intrări şi anula o rezervare.

“Este mai simplu să ne cunoști și să intri în contact cu noi dacă vrei să colaborăm sau să organizezi un eveniment în cinematografe. În secțiunea Info, găsești tot ce ai nevoie să știi, precum și formulare care ne ajută să comunicăm mai efficient”, mai transmite echipa Centrului de Proiecte Timişoara.