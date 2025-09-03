Cinema Victoria, program aniversar la trei ani de la redeschidere

Cinema Victoria, prima dintre sălile renovate de Primăria Timișoara, marchează trei ani de la redeschidere. Programul aniversar, care are loc în 12 şi 13 septembrie, propune un program aniversar.

„Suntem bucuroși să anunțăm că la trei ani de la redeschidere, Cinema Victoria a depășit pragul de 100.000 de spectatori! În ultimul an, am cimentat identitatea sa de cinema de proximitate, incluziv și deschis către toți membrii comunității, un loc în care spectatorii se simt ca într-o familie lărgită și pot explora interese comune, pot găsi filme pentru toate vârstele și proiecții adaptate pentru cei cu nevoi specifice, astfel încât toată lumea să se simtă binevenită”, spune Ioana Dragomirescu, coordonatoarea cinematografelor administrate de Centrul de Proiecte.

Membru al rețelei Europa Cinemas, Cinema Victoria se concentrează pe cinematografia de autor, românească și europeană, cu un program orientat spre comunitate. Identitatea Cinema Victoria este definită și prin seriile speciale dezvoltate de echipa de programare: Film Therapy, dezvoltat în colaborare cu asociația Superhumans, în care filmele sunt urmate de discuții aprofundate cu psihoterapeuți, CineMami, în care proaspetele mame pot veni alături de bebeluși, CineMunte, pentru iubitorii de natură și aventură și, cea mai nouă dintre ele, Victoria pentru toți, inițiată în acest an în colaborare cu Direcția pentru Asistență Socială Timișoara și dedicată persoanelor cu dizabilități sau din medii vulnerabile. Lor li se adaugă în ultimele 12 luni aproape 100 de proiecții de weekend pentru publicul tânăr, devenite o obișnuință pentru locuitorii cartierului Bălcescu și nu numai, precum și peste 30 de proiecții școlare, la care au participat peste 3500 de elevi.

În jurul seriilor speciale a fost construit și programul aniversar, care cuprinde ediții ale Film Therapy, CineMunte, o proiecție în exclusivitate a unui film semnat de un mare cineast european, precum și un program special propus de festivalul Animest – Minimest Super, cu proiecții incluzive de animații dedicate publicului școlar, micilor spectatori și publicului general, adaptate inclusiv pentru persoanele cu deficiențe de auz, văz sau neurodivergente.

Vineri, 12 septembrie, programul începe de dimineață, la ora 10, cu prima activitate din festivalul Minimest Super – proiecția animației franceze Sălbaticii, de Claude Barras, dedicată claselor școlare, dar deschisă tuturor spectatorilor, care va rula cu subtitrare accesibilizată, interpretare în limba semnelor și descriere audio, pentru cei cu deficiențe de auz sau văz.

De la ora 14, Ligia Soare va susține un masterclass despre accesibilizarea evenimentelor culturale. Intrarea este gratuită, pe bază de înscriere.

De la ora 18 va fi proiectat în exclusivitate cel mai recent film semnat de Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Drama, care nu a avut parte de o lansare în cinematografele din România, este debutul în limba engleză a cunoscutului regizor spaniol, cu Tilda Swinton și Julianne Moore în rolurile principale.

Seara de 12 septembrie se încheie cu o ediție specială a programului dedicat iubitorilor de natură și aventură, CineMunte, în care va fi proiectat un documentar despre Adrian Laza, care a reușit să cucerească cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri ale planetei. După proiecție, spectatorii vor avea ocazia de a discuta cu alpinistul și a afla detalii despre extraordinara lui aventură.

Sâmbătă, 13 septembrie, Minimest Super continuă cu încă două proiecții incluzive și accesibilizate, de la ora 15, Povești din grădina magică, o animație cehă potrivită cei mici alături de părinți sau bunici, iar de la 17, Visuri de robot / Robot Dreams, de Pablo Berger, animația câștigătoare la festivalul de la Annecy și nominalizată la Oscar, care se adresează publicului de toate vârstele.

Programul aniversar se încheie cu un episod din cea mai de succes serie tematică de la Cinema Victoria, Film Therapy. Titlul ales este Albastru infinit, al brazilianului Gabriel Mascaro, câștigător al Ursului de Argint la Festivalul de la Berlin în acest an, care vorbește despre puterea de a-ți urma visele și a nu te supune normelor sociale chiar și la vârsta a treia, iar discuția de după proiecție va fi moderată de Teodora Achim, gazda Film Therapy, și de psihologul Andreea Manolache.

Programul detaliat din 12 și 13 septembrie și biletele se găsesc deja pe noul site dedicat celor trei cinematografe ale orașului, cinema-timisoara.ro, și pe paginile de Facebook și de Instagram ale Cinema Victoria.

Aceasta este prima dintre cele trei aniversări cu program special care vor marca toamna cinematografică în Timișoara: în weekendul 10-12 octombrie va fi aniversarea a doi ani de la redeschiderea Cinema Timiș, iar în 5-7 decembrie Cinema Studio va sărbători un an de la reluarea funcționării. În plus, cinefilii se vor putea bucura în următoarea perioadă de numeroase festivaluri de film locale sau de renume național, care vor avea loc în cele trei săli.