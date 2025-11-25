Cinema Studio aniversează un an de la redeschidere

Se împlinește un an cu filme de autor, festivaluri și descoperiri cinematografice la Cinema Studio din Timişoara. Momentul va fi marcat, între 5 și 7 decembrie, printr-un cineconcert pe ritmuri electro-orientale, marele câștigător la Festivalul de la Veneția, semnat de Jim Jarmusch, două avanpremiere românești urmate de discuții cu regizorii, precum și un tandem cu un titlu clasic și unul recent, care provoacă spectatorii să arunce o privire și în spatele cortinei unei celebre producții cinematografice.

„Cinema Studio a renăscut ca cinematograf de artă dintr-un proiect imaginat de actori de pe scena culturală timișoreană, împreună cu autoritățile locale. Este clădirea cea mai ofertantă din punctul de vedere al diversității spațiilor, pe care am încercat să le punem cât mai bine în valoare în acest an, dar și cinematograful unde avem cel mai diversificat și colaborativ program, în care festivalurile, focusurile tematice și cinecluburile propuse de partenerii noștri locali și naționali îmbogățesc oferta adresată cinefililor timișoreni”, declară coordonatoarea cinematografelor orașului din cadrul Centrului de Proiecte Timişoara, Ioana Dragomirescu.

În total, aproape 25.000 de spectatori au participat la cele 450 de proiecții de film și evenimente din programul Cinema Studio în primele 12 luni de funcționare. Studio și-a confirmat identitatea de cinematograf de artă, găzduind 16 de festivaluri de film, pe tematici diverse, de la cinematografie franceză, italiană, portugheză sau balcanică până la festivaluri de documentare și scurtmetraje, sau deja clasicele Ceau, Cinema!, TIFF și Les Films de Cannes, în tandem cu Cinema Timiș. Varietatea și calitatea programului, care se adresează publicului larg, dar și celor mai connaisseuri dintre cinefilii timișoreni, au fost asigurate și de seriile lunare propuse de echipa de programare, ca Cinemateca Itinerantă cu filme clasice românești sau Film After School, cineclubul liceenilor, dar și de partenerii locali ai Cinema Studio, care au propus programe recurente ca Ceau, Cineclub! al Asociației Pelicula Culturală, seria de documentare și dezbateri Docminica, propusă de Marele Ecran, focusurile Claude Sautet sau François Truffaut, dar și festivalurile organizate în parteneriat cu Institutul Francez din Timișoara, iar lista continuă.

Unul dintre foarte puținele cinematografe echipate pentru proiecții în aer liber, Cinema Studio a inaugurat și experiența inedită „cinema la înălțime”, cu filme pe terasa de pe acoperișul clădirii, care s-a dovedit un mare succes. De la început de iunie și până la final de septembrie, 40 de proiecții de film au strâns sub cerul înstelat peste 3100 de spectatori, rulând practic de fiecare dată cu casa închisă (și cu un ochi atent pe prognoza meteo).

Hub-ul de la etajul cinematografului, dedicat dezvoltării sectorului audiovizual local și educației cinematografice a tinerilor, a fost spațiul ideal de desfășurare pentru astfel de programe propuse în cadrul festivalurilor de film care au avut loc la Studio, beneficiind de finanțare prin Centrul de Proiecte. Nouă ateliere de formare au avut loc în spațiul de coworking, acoperind subiecte precum regia și montajul, creația de scurtmetraje, critica de film, tehnici ca dubbing sau stop motion, dar și descoperirea secretelor actoriei de film. Atelierele, destinate tinerilor timișoreni, au fost animate de profesioniști din domeniu, precum regizorii Ivana Mladenovici și Adrian Sitaru, editorul Cătălin Cristuțiu sau criticul Ionuț Mareș. De asemenea, sala mică a cinematografului a găzduit conferințe tematice despre educația prin cinema sau programarea culturală incluzivă, dar și masterclass-uri cu regizori precum Karpo Godina și Tudor Giurgiu sau cu actori de renume internațional, ca Anamaria Vartolomei și Aleksandr Kuznetsov.

La mijlocul lui noiembrie, Cinema Studio a fost acceptat în rețeaua internațională Europa Cinemas, care reunește cinematografele cu o programare bazată pe filmul de autor european, alăturându-se cinematografelor Victoria și Timiș.

Aniversarea începe vineri, 5 decembrie, cu Cineconcertul Hoțul din Bagdad, creat și prezentat de duoul K not K (cunoscuți înainte drept Karpov not Kasparov), în care atmosfera exotică și intriga savuroasă a filmului clasic din 1924 se întâlnesc cu beat-uri electro-orientale, interpretate live.

În seara de 6 decembrie, publicul timișorean va avea ocazia să descopere în avans cel mai nou film al regizorului Jim Jarmusch, Father Mother Sister Brother, câștigătorul Leului de Aur de la Veneția în 2025. Filmul vorbește despre relațiile dintre copiii deveniți maturi și părinții lor înstrăinați și are o distribuție de neratat, cu Tom Waits, Adam Driver, Cate Blanchett și alții.

Programul aniversar continuă cu două avanpremiere românești proiectate în prezența regizorilor și urmate de discuții cu aceștia. Sâmbătă, Catane – comedia Ioanei Mischie, cu Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Mihai Mălaimare – surprinde situații amuzante dintr-un sat ai cărui locuitori declară cu toții că au dizabilități pentru a nu plăti taxe la stat. Duminică, Fluturi de noapte, semnat de Andrei Răuțu, o dezvăluie pe artista Marina Voica, între rolul său pe scenă, ca vedetă a generației de aur a muzicii pop românești, și rolul actual de bunică.

Cinefilii pasionați vor putea să urmărească o poveste controversată din lumea filmului, din două perspective diferite, la proiecțiile în tandem Last Tango in Paris, din 1972, al lui Bernardo Bertolucci, în care actrița Maria Schneider joacă o partitură dificilă alături de Marlon Brando, și Being Maria, biopicul din 2024 semnat de Jessica Palud despre experiența traumatizantă de la filmări și felul în care aceasta i-a afectat întreaga viață, povestite din perspectiva actriței, înterpretată de Anamaria Vartolomei.

Toate detaliile despre program și biletele se găsesc pe noul site cinema-timisoara.ro. Spectatorii pot afla noutăți despre Cinema Studio și pe conturile dedicate de Facebook și Instagram.