Cinema „Johnny”, din Freidorf, va avea program săptămânal

Cinema Johnny, regândit ca un centru cultural al cartierului Freidorf și denumit în memoria marelui actor și înotător Johnny Weissmüller, care s-a născut aici, va avea, începând din weekendul 21-23 noiembrie, un program săptămânal. Spectatorii sunt așteptați la spectacole de teatru și circ, ateliere și tururi ghidate, dar și proiecții de film cu și despre Tarzan.

„Mă bucur că din această toamnă vom avea program constant și la Cinema Johnny. Este al patrulea cinematograf reabilitat și sunt încrezător că echipa care coordonează rețeaua cinematografelor Timișoarei va reuși să transforme și acest spațiu într-un loc viu pentru locuitorii de toate vârstele din Freidorf, cu evenimente culturale și educaționale, și în același timp într-un loc unde comunitatea creativă din oraș, mai ales trupele de teatru independent, să poată experimenta și contribui la program”, declară Dominic Fritz, primarul Timișoarei

Coordonatoarea cinematografelor publice din Timişoara, Ioana Dragomirescu, spune că Cinema Johnny a trecut la finalul lunii septembrie în administrarea Centrului de Proiecte: „Va fi o experiență ușor diferită, căci dorim ca Johnny să fie un veritabil centru cultural de cartier, cu un program divers și colaborativ, mai mult decât (încă) un cinema. Abia așteptăm să îi cunoaștem pe spectatorii din Freidorf.”

Clădirea, construită în anii ‘50 și care a funcționat ca cinema sub administrarea RADEF până în anii ‘90, a fost transformată într-un spațiu modern și versatil. La parter, Cinema Johnny dispune de o sală principală cu o capacitate de până la 80 de locuri pe gradene și scaune mobile, videoproiector, ecran retractabil, sistem de lumini și sunet, dar și de hol de acces, garderobe și toalete accesibilizate. Programul public, alcătuit de echipa Centrului de Proiecte, în colaborare cu parteneri de pe scena culturală locală, va cuprinde atât proiecții de film cu titluri pentru spectatori mari și mici, cât și piese de teatru independent, spectacole diverse, ateliere sau evenimente educaționale și sociale. Sala principală poate funcționa și ca spațiu de repetiții pentru teatru, dans și muzică.

La etajul clădirii se pregătește, în colaborare cu Visit Timișoara, deschiderea unei expoziții permanente dedicate memoriei lui Johnny Weissmuller, devenit celebru prin multiplele titluri de campion olimpic de natație, câștigate sub drapelul Statelor Unite, și mai ales prin rolul Tarzan, eroul pe care l-a întruchipat pe marile ecrane începând din 1932.

Porțile de pe strada Nicolae Andreescu, nr. 97, se deschid vineri, 21 noiembrie, începând cu ora 17.30, când cei curioși sunt invitați la un moment convivial și o vizită ghidată prin diversele spații ale clădirii renovate. De la ora 19, prima proiecție din cinematograful refăcut îl va arăta chiar pe Johnny Weissmüller, în Tarzan, omul-maimuţă, un film din 1932, proiectat în prezența nepotului său, John Dieter Weissmüller.

Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 14, cei mai mici dintre spectatori sunt așteptați la o adaptare a poveștii potrivită pentru ei: animația Disney Tarzan, din 1999, dublată în limba română. De la ora 17, Visit Timișoara propune un tur ghidat al cartierului Freidorf, de la Piața Petőfi la Cinema Johnny, alături de ghidul Cristian Vancea, care va împărtăși povești despre locuitorii celebri ai cartierului și despre evenimentele care au modelat identitatea acestui loc aparte. La cinematograf, ziua se încheie cu spectacolul de teatru forum Bă, auzi?, interpretat de Teatrul Basca, de la ora 17.30. O experiență inedită, în care toată lumea poate participa, căci povestea se schimbă în funcție de reacțiile publicului din sală.

Duminică, 23 noiembrie, de la ora 15, Școala de circ din Timișoara colorează programul cu spectacolul burlesc Rogier şi Rossa întlnesc copii familiei Firescu. Circ contemporan fără animale, dar cu o familie de clovni adorabili și cu speranța arzătoare că oamenii pot transmite emoții în timp ce-și caută împreună echilibrul. După spectacol, urmează o inițiere colectivă într-ale acrobației sau jongleriei cu diverse obiecte, la Atelierul de circ, care se va desfășura între orele 16 și 18, cu acces liber. În încheiere, de la ora 19, va fi proiectat documentarul The One, The Only, The Real Tarzan, semnat de Florin Iepan și urmat de o discuție cu regizorul, prezintă un portret sensibil, dar lipsit de sentimentalism, al lui Johnny Weissmüller, omul care a fost și rămâne Tarzan pentru fanii din întreaga lume.

Biletele sunt deja în vânzare. Programul complet este disponibil pe site-ul Cinema Johnny. Pentru a fi la curent cu toate informațiile, în timp real, urmăriți paginile de Facebook și Instagram ale cinematografului.