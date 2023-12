Cinci zile de film fantastic, la Timişoara

Festivalul de film fantastic Dracula TiMes, parte a Dracula Film Festival, s-a încheiat duminică, 3 decembrie, la Timișoara. Stră-stră-nepotul lui Bram Stoker, autorul cărții Dracula, Dacre Stoker, a fost invitatul special al festivalului.

Timp de cinci zile, timișorenii dar și turiștii români și străini prezenți în orașul Capitală Europeană a Culturii 2023 s-au bucurat de o experiență la limita fantasticului, condimentată cu pelicule horror, cu filme în premieră națională, documentare de excepție și scurtmetraje europene.

Dacre Stoker a participat la Dracula TiMes cu prezentarea Stoker on Stoker, Misterele din culisele scrierii romanului Dracula, ilustrată cu colecția lui Dacre de imagini istorice nepublicate până acum și rar văzute, prezentarea fiind o călătorie în culisele vieții și activității literare a unuia dintre cei mai puțin cunoscuți autori și a uneia dintre cele mai faimoase cărți din lume.

Filmul În căutarea castelului lui Bram Stoker: Castelul lui Dracula a prezentat întregul proces de documentare prin care Dacre Stoker a căutat locația castelului fictiv descris de Bram Stoker, care se află în masivul Călimani. După proiecția de la Faber, Dacre Stoker și Cornelius Țepeluș, producătorii documentarului, au răspuns întrebărilor venite din partea publicului.

Un eveniment special al festivalului a fost cine-concertul L’Inferno (Italia 1911), un experiment muzical și poetic, proiecția clasicului italian L’Inferno fiind completată de o coloană sonoră originală interpretată live de către trupa Bosco, din Spania.

Printre filmele de lungmetraj care au fost difuzate în premieră națională la Dracula TiMes Timișoara au fost The Last Voyage of Demeter (Anglia, Germania, SUA, 2023), Forbidden Wedding (Turcia, 2023), în prezența regizorului turk Metin Kuru, Mad Heidi (Elveția 2023) difuzat în prezența producătorului elvețian Valentin Greutert, Infinity Pool (Canada, Croația, Ungaria – 2023) sau Haos în Ajun de Crăciun (2023), film care va avea premiera în cinematografele din România pe 22 decembrie.

Competiția Digital Dracula Timișoara a fost câștigată de filmul Déjà vu, realizat de echipa Mihai Ardelean și Paul Jurma. Şase echipe formate din tineri între 16 și 29 de ani din Timișoara au ajuns în faza finală a competiției Digital Dracula – competiție destinată tinerilor cineaști, care au trebuit să realizeze un scurtmetraj de 3 minute, filmat cu telefonul mobil la Timișoara, în baza unor cuvinte cheie, în perioada 29 noiembrie – 3 decembrie. Toate cele şase filme din finala competiției sunt disponibile pe www.digital.draculatimes.ro Juriul competiției Digital Dracula TiMes a fost format din Irina-Margareta Nistor, președinte juriu, Eliza Claudia Filimon, conferențiar la Catedra de Engleză a Facultății de Litere a UVT, şi regizorul Florian Zapra.

La Cinema Timiș a rulat în avanpremieră la Timișoara, filmul câștigător al trofeului Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția, regizat de regizorul grec Yorgos Lanthimos, Poor Things / Sărmane creaturi, cu Emma Stone și Willem Dafoe în rolurile principale. Proiecția a făcut parte din Ziua Willem Dafoe, la festivalul de la Timișoara fiind proiectate și alte două filme reper ale actorului american: Shadow of the Vampire (Anglia, Luxemburg, SUA – 2000) și The Lighthouse (SUA, 2019). Ziua Willem Dafoe a fost prezentată pe scena de la Cinema Timiș de criticul de film Irina-Margareta Nistor.

La Faber, Nicolae Pepene, directorul Muzeului de Istorie din Brașov, a prezentat documentarul Dracula – agent de voiaj, film care prezintă modul în care autoritățile românești comuniste au valorificat mitul comercial Dracula şi ,,disputa” dintre contele creat de Bram Stoker şi personajul istoric Vlad Ţepeş.

Proiectul Dracula TiMes face parte din Programul cultural național „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii în anul 2023” și este finanțat prin programul European Echoes, derulat de Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara, cu sume alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.

Dracula TiMes este un eveniment Dracula Film Festival organizat de Asociația Culturală Fanzin, având ca parteneri: Cinema Timiș, FABER, Sombra – Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia (Spania), Dublin International Short Film and Music Festival (Irlanda), Ibis Timisoara City Center, Romarg şi sprijinul Forum Film, RoImage 2000, IntercomFilm, CAY Film și Mercenar Lab.