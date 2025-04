Cinci oferte, pentru reabilitarea Podului Iuliu Maniu

Cinci asocieri de firme au intrat în cursa pentru reabilitarea Podului Iuliu Maniu, în cadrul licitației lansate de Primăria Timișoara.

Podul nu a fost consolidat niciodată, astfel că demolarea și reconstrucția vin ca răspuns la nevoia de siguranță a celor care traversează zilnic podul, fie pe jos, cu mașina sau cu bicicleta, transmite Municipalitatea.

„Podul de la fosta Fabrică de țigări e pe lista celor patru poduri pentru care am planificat să începem șantierele anul acesta. Am și depus proiect pentru obținerea de fonduri europene. Nu va fi un șantier ușor, pentru că, practic, vom reconstrui podul de la zero și acest lucru va produce mult disconfort. Dar, e o lucrare absolut necesară și, după mai bine de 45 ani în care nu s-au făcut lucrări serioase la acest pod, nu mai putem amâna”, declară primarul Dominic Fritz.

În prezent, structura de rezistență a Podului Iuliu Maniu, construit în 1978, este necorespunzătoare, iar suprastructura, rampele și scările de acces sunt vizibil degradate. Proiectul municipalității prevede demolarea suprastructurii podului și refacerea acesteia, cu câte două benzi pe sens, trotuare și piste pentru biciclete. Rampele de urcare și picioarele podului vor fi păstrate, consolidate și retușate. Constructorul va reface, totodată, scările de acces, va întări malurile pentru a preveni erodarea, va instala un sistem modern de iluminat tip LED, va monta parapete de protecție și va integra elemente antiseismice speciale.

Firmele interesate să realizeze reabilitarea Podului sunt PORR Construct, Tehnodomus SRL; Asocierea Freyrom (lider) și Procons Group; Asocierea Drumuri şi Podduri Banat SRL (lider) și Gott Strasse; Asocierea ZSN Cardinal (lider), CML.RO SRL, Ardelean Company Nord Vest SRL.

Valoarea estimată a investiției este de peste 49 de milioane de lei (TVA inclus), iar termenul de execuție este de 14 luni.

Pentru a accelera investiția, Primăria Timișoara anunţă că a depus o cerere de finanțare de 43 de milioane de lei prin Programul Regional Vest 2021–2027.

