Chitaristul Genesis, Steve Hackett, în concert la Timişoara

Iconicul chitarist Steve Hackett, membru al celebrei trupe Genesis, este cel mai important artist rock care vizitează Timișoara, în anul Capitalei Europene a Culturii.

Concertul va avea loc marți, 20 iunie, de la ora 20, în Parcul Rozelor, şi va fi deschis de grupul timișorean VanDerCris, condus de Horea Crișovan.

Muzician talentat și inovator, Steve Hackett a făcut parte din formula clasică Genesis, alături de Peter Gabriel și Phil Collins. Datorită versatilității sale extraordinare, atât în interpretarea chitarei electrice, cât și în compoziție, el include, în creația sa, influențe din jazz, world music și blues. Remarcabile sunt, însă, și albumele sale de muzică clasică, care cuprind interpretări ale unor piese semnate de compozitori de la Bach la Satie, compoziții proprii de chitară acustică, care au câștigat admirația lui Yehudi Menuhin, precum și albume de chitară/orchestră, ca A Midsummer Night’s Dream, înregistrat cu Royal Philharmonic.

Cu Genesis, Steve Hackett a trăit momente memorabile, remarcându-se prin sensibilitatea sunetului său acustic pe Horizons și Blood on the Rooftops, dar și prin solourile dramatice de chitară rock, de pe Firth of Fifth și Fountain of Salmacis.

Pe măsură ce s-a angajat în cariera solo, și-a împins limitele muzicale în zone interesante, inventând noi sunete și tehnici. La mijlocul anilor ’80 a scos un single de succes, „Cell 151”, și a format supergrupul GTR, împreună cu Steve Howe, care a avut mare succes în America.

În concertul de la Timișoara, artistul va cânta acompaniat de trupa Djabe, cea mai spectaculoasă formație de jazz/world fusion din Ungaria, înființată în urmă cu 26 de ani și câștigătoare a numeroase premii naționale și internaționale. Muzica lor unică împletește elemente de jazz cu diverse elemente din muzica maghiară și cea universală. Principalul compozitor al trupei este Tamás Barabás, CONSIDERAT cel mai virtuoz chitarist bas maghiar. Fondatorul și celălalt compozitor al trupei este Attila Égerházi, chitarist și lider, care compune liber, prin combinarea stilurilor și instrumentelor. La tobe se află Péter Kaszás, instrumentist apreciat pe plan internațional, laureat al premiului Artisjus și nominalizat la premiile Grammy, timp de zece ani, toboșarul trupei lui Al Di Meola, World Sinfonia. Trompetistul Áron Koós-Hutás, multiplu premiat, este membru permanent Djabe din 2016, iar clăparul Zoltán Bubenyák a cântat de-a lungul carierei sale alături de artiști excepționali ai jazzului maghiar și străin.

Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, ca parte a programului Îndrăznește!/Dare!, componentă a programului Timișoara, Capitală Europeană a Culturii.

Biletele, care costă 75 de lei, pot fi cumpărate online de pe www.bilete.ro.