“Chicago”, cea mai recentă premieră a Teatrului Maghiar din Timișoara

Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara anunță premiera spectacolului Chicago, un musical spumos și ironic despre coruptibilitatea societății și a sufletului.

Premiera spectacolului va avea loc duminică, 28 septembrie, de la ora 18, în Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara. Musicalul, în regia lui László Béres, va fi prezentat în limba maghiară, cu traducere în limbile română și engleză, următoarea reprezentație fiind în luna octombrie.

Chicago aduce pe scenă o lume în care totul poate fi vândut – moralitatea, crima, chiar și doliul. O poveste emoționantă sau o falsă lecție de viață bine spusă pot transforma justiția într-un show tragicomic, unde fiecare joacă un rol, iar adevărul își pierde latura obiectivă, devenind doar o chestiune de prezentare și convingere. Sub masca divertismentului, descoperim o lume familiară, în care banii continuă să fie unica instanță morală.

Din distribuție fac parte aproape toți actorii Teatrului Maghiar: Foltányi Edina, Magyari Etelka, Molnos András Csaba, Tóth D. Zsófia, Borbély B. Emília, Jancsó Előd, Aszalos Géza, Erdős Bálint Annie, Becsey-Imreh Noémi, Vass Richárd, Isa Berger, Tar Erik, Tar Mónika, Czüvek Loránd, Deli Szófia, Lukács-György Szilárd, Lőrincz Rita, Mátyás Zsolt Imre, Bálint Előd, Vincze Erika, Bandi András Zsolt, Balló Helga şi Grgić Nikoletta. Din echipa de creație fac parte Márton Erika (scenografia și costumele), Bokor Attila (coregrafia) şi Csibi Andrea (coordonatorul muzical).

Spectacolul se joacă cu casa închisă. Biletele pentru reprezentația din luna octombrie (30 lei preț întreg/15 lei cu reducere) pot fi cumpărate de la casieria Teatrului (Str. Alba Iulia nr. 2), în intervalul orar 13-19, sau online,, de pe ticket.tm-t.ro.