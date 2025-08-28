Cerere de finanțare de peste 45 de milioane de lei pentru regenerarea urbană a Pieței Mocioni

Primăria Municipiului Timișoara anunţă că a depus la Agenția pentru Dezvoltare Vest cererea de finanțare de peste 45 de milioane de lei pentru regenerarea urbană a Pieței Mocioni (Küttel).

Primarul Dominic Fritz a anunțat încă de la demararea proiectului că acesta este una din investițiile pentru care Municipalitatea se bazează pe atragerea de fonduri europene. Investiția este estimată la 73 de milioane de lei, iar Primăria va acoperi diferența de costuri.

Aceasta, spun oficialii Municipalităţii, marchează un nou început pentru cartierul istoric Iosefin: 26.000 mp de spațiu public vor fi modernizați – Piața Mocioni, Piața Maria și 11 străzi. Intervențiile propuse aduc un nou echilibru zonei: conectivitate mai bună pentru transportul public, mai mult spațiu verde și valorizarea patrimoniului arhitectural.

Intervențiile vizează peste 26.000 mp din zona Iosefin și includ bulevardul 16 Decembrie 1989 (tronsonul dintre Splaiul Tudor Vladimirescu și Piața Mocioni), Piața Sfânta Maria, Piața Mocioni, precum și intrările de pe 11 străzi adiacente: Gheorghe Doja, Miron Costin, Timotei Cipariu, Zugrav Nedelcu, Moților, Ady Endre, Emanoil Gojdu, August Treboniu Laurian și Ion Heliade Rădulescu. Proiectul Municipalității aduce trotuare mai largi, piste sigure pentru bicicliști, benzi dedicate transportului public și parcări reorganizate.

Cu fonduri de la bugetul local și finanțări europene atrase prin ADR Vest, obiectivul Primăriei Municipiului Timișoara este ca, în următorii patru-cinci ani, zonele Traian și Mocioni să devină noile centre ale orașului – spații în care timișorenii și turiștii își vor petrece timpul liber, unde vor apărea mici afaceri și centre socio-educaționale, iar clădirile istorice vor fi reabilitate și puse în valoare.