Ceremonie de deschidere a anului universitar, la Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea de Vest din Timișoara va organizat Ceremonia deschiderii noului an universitar 2025-2026, o festivitate specială ce va fi organizată vineri, 26 septembrie.

Evenimentul va avea loc începând cu ora 9, în Aula Magna „Ioan Curea” a Universităţii de Vest din Timişoara, unde sunt așteptați să participe studenții, familiile și apropiații lor, dar și universitarii, cercetătorii și personalitățile din comunitate invitate la UVT, o sărbătoare ce marchează debutul activităților academice din noul an universitar.

Ceremonia deschiderii noului an universitar este un moment de referință pentru întreaga comunitate şi este parte a programului Săptămânii de inițiere „Bun venit la UVT”, perioada pregătitoare pentru intrarea în noul an universitar dedicată noilor studenți.

Evenimentul începutului de an va fi transmis și live pe pagina de Facebook a UVT și va însemna un adevărat moment de sărbătoare, emoție și inspirație, alături de reprezentanți ai comunității academice UVT, studenți, părinți și parteneri de încredere, care va marca oficial începerea noului an universitar.

Ziua festivităților de deschidere a anului universitar continuă cu evenimentul de seară, prin festivalul Univibes by UVT, ajuns la ediția a IX-a, la care sunt invitaţi artiști pe trei scene, cu acorduri de rock, hip-hop, DnB, electro, acustic, dar și ateliere, activități şi zone de relaxare, food & drinks. Intrarea este liberă, festivalul tradițional al deschiderii anului universitar la UVT fiind deschis comunității locale.

Cu ocazia Univibes by UVT, universitatea anunţă şi o nouă ediție a dialogurilor „Univibes Talks”, o întâlnire între Marcel Bostan, vocea Alternosfera, și studenții din Timișoara. Evenimentul va avea loc de la ora 18, în Aula Magna UVT.

Săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT”, cu un program care se va desfășura în perioada 22 – 28 septembrie, este dedicate celor mai noi studenţi ai UVT. Pe parcursul acestei săptămâni, studenții înmatriculați în anul întâi la programele de studii universitare de licență descoperă ce înseamnă concret viața de student, cum funcționează mediul universitar și ce oportunități au din această postură. Programul extins al Săptămânii de inițiere la UVT cuprinde evenimente introductive și de acomodare, sesiuni de informare, sesiuni de consiliere și orientare în mediul universitar, tururi ale municipiului Timișoara și vizite la instituțiile culturale din oraș, activități de teambuilding, evenimente culturale, conferințe, dezbateri, expoziții, spectacole de teatru, proiecții de film, concerte etc.

De asemenea, la finalul acestei săptămâni de activități pre-academice va avea loc ediția a opta a UVT Liberty Marathon, un festival al sportului și libertății care nu este doar o competiție, ci devine un reper al comunității, unde mișcarea devine o sărbătoare față de care fiecare participant simte o apartenență specială.

„Vă invităm să participați la ceremonia de deschidere a noului an universitar, un eveniment care face parte din programul amplu al Săptămânii de inițiere «Bun venit la UVT». În seara aceleiași zile vom sărbători împreună noul an universitar cu muzică, la «Univibes by UVT», singurul festival care este organizat și se desfășoară într-o universitate, un context foarte bun în care ne reunim și ne bucurăm, prin apartenența la comunitatea UVT”, transmite rectorul UVT, prof. univ. Marilen Gabriel Pirtea.