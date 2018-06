Celebrul regizor Andrei Ujică, omagiat la Timişoara, la un festival de film

Unul dintre cei mai apreciați reprezentanți ai noului cinema nonficțional din lume, Andrei Ujică, va fi omagiat printr-o retrospectivă la cea de-a cincea ediție a festivalului Ceau, Cinema!, care va avea loc între 19 și 22 iulie, la Timișoara și Gottlob.

Regizorul Andrei Ujică va fi prezent la festivalul Ceau, Cinema! pentru a prezenta publicului timișorean trilogia sa despre sfârșitul comunismului – Videograme dintr-o revoluție, Out of the Present și Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu – și pentru a susține un masterclass, anunţă Nicoleta Ciocov, vicepreședinte al asociaţiei Pelicula Culturală.

Andrei Ujică s-a născut în 1951, la Timișoara, unde a și debutat ca scriitor. Absolvent de Filologie, a plecat în 1981 în Germania, unde a intrat în mediul academic, predând Teorie literară, Filmologie și Mediologie, la Universitatea din Mannheim. Între anii 2001 și 2017, a fost titularul unei catedre de film la Universitatea de Stat de Artă și Design din Karlsruhe, iar între 2002 și 2017, directorul Institutului de Film al Centrului de Artă și Tehnologie Media din Karlsruhe. A devenit regizor de film, încă din 1990.

Realizat în 1992, împreună cu Harun Farocki, filmul Videograme dintr-o revoluție reconstituie cronologia zilelor 19-25 decembrie 1989, în România, din fragmente filmate de operatori profesioniști și amatori. Filmul a devenit un reper în analiza relației dintre puterea politică și mass-media în Europa, la sfârșitul Războiului Rece.

Cel de-al doilea film al retrospectivei va fi excepționalul poem spațial Out of the Present, care va fi prezentat în copie restaurată în cadrul unei proiecții-eveniment, la Grădina de Vară “Capitol”, din Timișoara. Filmul îl are în centru pe cosmonautul rus Serghei Krikaliov, care a petrecut zece luni la bordul staţiei orbitale Mir, în timp ce pe Pământ Uniunea Sovietică se destrăma.

Considerat, la unison, de critica internațională drept o capodoperă a filmului de montaj, Autobiografia lui Nicolae Ceauşescu, al treilea titlu din retrospectivă, a făcut parte din Selecția Oficială a Festivalului de la Cannes, în 2010. Filmul explorează imaginea fostului dictator, de la venirea sa la putere până la Revoluție, folosind exclusiv înregistrări oficiale de arhivă, unele dintre acestea, mai puțin știute sau chiar necunoscute.

În prezent, anunţă organizatorii Ceau Cinema!, Andrei Ujică lucrează la un film extrem de așteptat, care face radiografia momentului culminant al beatlemaniei – concertul susținut de Beatles la 15 august 1965, pe Shea Stadium, din New York.

