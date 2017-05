Cel mai mare eveniment IT multi-brand din România, organizat la Timişoara

Peste 20 de firme de renume mondial în industria IT vor participa, la Timişoara, la IT Congress, cel mai important eveniment IT multibrand organizat în România. La eveniment vor fi prezentate cele mai noi tendinţe din IT în materie de transformare digitală, soluţii cloud, „Internet of Things” şi securitate IT.

Compania ETA2U, unul dintre cei mai mari integratori IT din România, organizează la Timişoara, în perioada 17-18 mai, a noua ediţie a IT Congress, cel mai important eveniment multi-brand din industria IT dedicat mediului de business de pe piaţa naţională.

Temele principale ale evenimentului, tarnsmit organizatorii, abordează transformarea digitală, ultimele tendințe din domeniul „Internet of Things”, viața în „cloud”, securitatea IT, alături de cele mai noi soluţii și echipamente ale marilor branduri internaţionale, care ne pot face viața mai ușoară și ne pot conecta la viitor.

Ediţia de anul acesta a IT Congress va cuprinde, de asemenea, şi sesiuni dedicate soluţiilor şi echipamentelor IT care se pot implementa în mediul de producţie, propunerile fiind menite să aducă practic viitorul în prezent și să demonstreze că a 4-a revoluție industrială „Industry 4.0” nu este o glumă, ci chiar se întâmplă acum.

Organizatorii evenimentului anunţă că participanţii vor avea ocazia să testeze ultimele soluţii tehnologice la stand-urile principalilor jucători de pe piaţa IT mondială, parteneri ai evenimentului: Cisco, Dell EMC, Advantech, Fortinet, Hewlett Packard Enterprise, HP Inc., Microsoft, NetApp, Oracle, Palo Alto Networks, Veeam, VMware, Xerox, APC, Bitdefender, Epson, Hikvision, Lenovo, Asus, Cyber Smart Defence și ELO Technology.

„IT-ul a transformat şi continuă să transforme puternic modul în care facem lucrurile. De la socializare şi până la modul de a conduce şi controla o afacere, în sănătate sau servicii publice tehnologia şi calculatoarele au devenit un mijloc de a genera eficienţă, uşurinţă şi performanţă”, declară Stelian Câmpianu, director executiv al ETA2U.

Acesta mai spune că predicţiile cu noutăţile ce urmează să apară în următorii cinci ani sunt spectaculoase, vorbindu-se de o nouă revoluţie industrială generată de tehnologie, de Internet of Things – Internetul lucrurilor, de miliarde de senzori care colectează şi transmit date, de automatizare, de “orice” inteligent.

„Acesta evoluţie tehnologică a transformat şi rolul şi gândirea profesioniştilor din domeniul IT. Astăzi, discuţiile profesioniştilor din IT s-au mutat din sfera strict tehnologică de procesare, conectivitate, backup, bits şi bytes, înspre zona de business – avantaj competitiv adus afacerii, beneficii aduse cetăţeanului, recrutarea de clienţi, satisfacerea şi retenţia acestora, marketing inteligent, asigurarea continuităţii afacerii. În organigramele organizaţiilor au apărut funcţii noi, separate de cea a managerului IT, cum ar fi Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer sau Chief Technology Officer, care au toţi în atribuţii folosirea tehnologiei IT în transformarea modelului de business şi extinderea afacerii, crearea de noi servicii”, adaugă Stelian Câmpianu, director executiv al ETA2U.

În cadrul evenimentului, specialiştii IT şi managerii companiilor invitate vor avea acces la peste 60 de prezentări şi workshop-uri pe diferite teme susţinute de reprezentanţi ai celor mai mari multinaţionale din industria IT, precum şi la demonstraţii “live” ale celor mai noi tehnologii dezvoltate de acestea. Astfel, participanţii la eveniment vor putea găsi soluții și răspunsuri la problemele și provocările cu care se confruntă zi de zi în interiorul organizaţiei.

IT Congress este cel mai important eveniment IT multibrand organizat în România începând din 2009 de integratorul IT ETA2U din Timişoara. Anual, evenimentul a prezentat cele mai noi tehnologii ale marilor jucători de pe piaţa IT mondială, reunind peste 1.000 de participanţi la fiecare ediţie.