Cel mai cunoscut circ contemporan din Europa susţine spectacole la Timişoara

Cirkus Cirkör, cel mai cunoscut circ contemporan din Europa, va susţine, săptămâna aceasta, mai multe spectacole în la Timişoara, acesta fiind primul eveniment public organizat în cadrul procesului de implementare a proiectului “Timişoara 2021 – Capitală Culturală Europeană”.

Directorul executiv al Asociaţiei Timişoara 2021, Simona Neumann, a anunţat luni, 20 noiembrie, citată de Merdiafax, că în această săptămână va fi lansat primul spectacol de mare anvergură din cadrul procesului de implementare a proiectului “Timişoara 2021 – Capitală Culturală Europeană”. Astfel, Cirkus Cirkör, cel mai apreciat circ contemporan din Europa, va susţine mai multe spectacole la Timişoara.

„Programul pentru anul 2021, când Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană, şi ce dorim să lansăm până atunci include şi pune în centrul atenţiei oamenii. Este vorba de posibilitatea pe care vrem să o oferim prin programele noastre culturale de a fi implicaţi oamenii în schimbarea oraşului prin cultură. Proiectul Timişoara 2021 are o viziune foarte specifică, aceea de a nu prezenta în mod special activităţi sau spectacole care au loc în mod obişnuit într-un oraş. În schimb, Timişoara 2021 trebuie să vină cu iniţiative noi, să provoace publicul, să ajungă în locuri în care cultura nu a ajuns până acum. De aceea am optat în primul an al implementării programului pentru o formă artistică mai puţin obişnuită: un circ contemporan”, a explicat Simona Neumann.

Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei Timişoara 2021, Cirkus Cirkör vine pentru prima dată în România.

Miercuri, 22 noiembrie, artiştii circului contemporan vor prezenta la Timişoara spectacolul Limits, având programate două reprezentanţii gratuite pentru tineri, iar pe 23, 24 şi 25 noiembrie vor susţine trei spectacole publice pe bază de bilet. Spectacolele vor avea loc la Sala Olimpia, începând cu ora 20.

“ Cirkus Cirkör va testa, săptămâna aceasta, limitele curiozităţii timişorenilor cu privire la un nou gen de artă: circul contemporan, în cadrul spectacolului «Limits». Peste 2.000 de elevi din şcolile timişorene s-au înscris la spectacolele gratuite din 22 noiembrie”, a mai precizat Simona Neumann.

Spectacolul Limits este conceput şi regizat de către Tilde Bjorfors, fondatorul şi directorul artistic al Cirkus Cirkör, şi abordează tema migraţiei.

Timişoara a fost desemnat, în septembrie 2016, Capitală Culturală Europeană în anul 2021. Oraşele contracandidate la titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 au fost Bucureşti, Cluj-Napoca şi Baia Mare. Oraşul bănăţean a candidat cu un proiect care se numeşte „Luminează oraşul prin tine”.