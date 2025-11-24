Cel mai complex documentar despre viața lui „Tarzan”, proiectat la Cinema Johnny, din Timişoara

Filmul The One, The Only, The Real Tarzan, proiectat la 20 de ani după realizarea lui, dezvăluie una dintre cele mai mari controverse legate de Johnny Weissmüller: și-a falsificat actele pentru a putea participa la Jocurile Olimpice.

Weekendul de inaugurare a Cinematografului Johnny, noul centru cultural al Freidorfului, dedicat marelui actor și sportiv Johnny Weissmüller, s-a încheiat, duminică seara, cu proiecția documentarului The One, The Only, The Real Tarzan, regizat de Florin Iepan. Realizat în 2004, în coproducție cu Arte/ZDF (Germania), AVRO (Olanda), Yle (Finlanda) și TVR, este cel mai complex documentar realizat despre viața lui Johnny Weissmüller.

Florin Iepan a călătorit în Statele Unite, la Los Angeles, apoi la Acapulco, în Mexic, pe urmele lăsate de Johnny Weissmüller, născut în 2 iunie 1904, în Freidorf, pe atunci parte a Imperiului Austro-Ungar.

Filmul explorează și unul dintre marile mistere ale lui Johnny Weissmüller. Starul de cinema și campion olimpic și-a falsificat actele și a susținut că s-a născut în Windber, Pennsylvania (SUA), pentru a fi selecționat în echipa națională de natație a Statelor Unite. Ulterior, a câștigat cinci titluri olimpice. La bătrânețe, Johnny Weissmüller a recunoscut că, de fapt, s-a născut în Imperiul Austro-Ungar și că a copilărit în Windber.

„Am realizat o biografie a lui Johnny Weissmüller, în care am urmărit, în paralel, cariera sa de sportiv și cea de actor. Am încercat să lămurim o controversă puțin cunoscută: atunci când a câștigat titlurile olimpice la înot, el nu era cetățean american. Acest aspect este fascinant, deoarece titlurile ar putea fi revendicate și de Austria, și de Ungaria. Johnny a fost nevoit să-și falsifice certificatul de naștere și a folosit certificatul fratelui său, care era născut în SUA. S-a prezentat ca cetățean american, dar nu era. A dobândit cetățenia mai târziu. Aceste detalii le prezentăm în film”, declară Florin Iepan.

Documentarul include și filmări din vara anului 2004, când Johnny Weissmüller Jr., fiul celebrului „Tarzan”, a vizitat Timișoara. Acesta a aflat că a fost înșelat de autorități, care l-au dus într-o casă din Freidorf și i-au spus că acolo a locuit familia sa, deși casa respectivă fusese demolată.

„Povestea este legată, dar și nu este legată de Timișoara. Johnny a fost dus de părinții săi din Timișoara, mai întâi la Hamburg, apoi în SUA, când avea doar șapte luni. Toate poveștile conform cărora ar fi învățat să înoate în Bega sau că sărea în apă de pe podul Modoș sunt doar fabulații. În film apar numeroase personaje din familia Weissmüller. Am întâlnit și o soție a sa, fiica lui, dar și mari vedete care au jucat alături de el în filme”, mai spune Florin Iepan.

Redeschiderea cinematografului din Freidorf, care înainte de Revoluție a purtat numele de Cinematograful Muncitoresc, îl readuce pe Johnny Weissmüller în prim-plan. Cinematograful a fost redenumit „Johnny”, iar la etajul clădirii a fost amenajată o expoziție permanentă dedicată lui Johnny Weissmüller, sportivul și actorul care a devenit legendă.

„Mă bucur că se redeschide un cinematograf și că poartă numele lui Johnny Weissmüller. Înțeleg prudența primăriei de a folosi doar prenumele Johnny, întrucât obținerea unui acord din partea familiei, care este la a cincea generație, nu este ușor de realizat. Îți trebuie drepturi legale și o procedură complexă. Este suficient să-i spunem Johnny pentru moment. Poate, în timp, vom putea adăuga și Weissmüller pe frontispiciu. Nu sunt de acord cu cei care consideră că cinematograful din Freidorf ar fi trebuit să poarte numele Tarzan. Johnny Weissmüller a fost unul dintre cei mai mari înotători din toate timpurile, iar popularitatea sa mondială ca Tarzan nu trebuie să eclipseze cariera sa sportivă. Actoria a fost doar un accident în viața lui”, spune Florin Iepan.

Proiecția de duminică seara, care a fost sold-out, a fost urmată de o discuție cu actrița Christine Cizmaș și regizorul Florin Iepan, care a oferit un portret sensibil, dar lipsit de sentimentalism, al lui Johnny Weissmüller, omul care a fost și va rămâne pentru fanii din întreaga lume „Tarzan”.

Cinema Johnny, regândit ca un centru cultural al cartierului Freidorf și denumit în memoria marelui actor și înotător Johnny Weissmüller, care s-a născut aici, are, începând din weekendul 21-23 noiembrie, un program săptămânal.