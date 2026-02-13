„Căsuțe pentru pisici”, în cartierele Timişoarei

Primăria Municipiului Timișoara implementează un sistem organizat de gestionare a pisicilor fără stăpân, prin reglementarea instalării și întreținerii de adăposturi standardizate pe domeniul public. Proiectul privind instalarea de căsuțe în cartiere va fi supus aprobării Consiliului Local.

Implementarea programului se va face în baza unui parteneriat între administrația locală și cetățeni. Astfel, asociațiile de proprietari care doresc să participe în program pot solicita amplasarea căsuțelor pe domeniul public, cu condiția obținerii acordului majorității locatarilor (50%+1). Proiectul include, de asemenea, eliminarea structurilor improvizate din jurul blocurilor, pentru menținerea igienei urbane.

Responsabilitatea îngrijirii zilnice, a hrănirii și a menținerii igienei le revine asociațiilor, care vor desemna persoane dedicate. Primăria Timișoara gestionează exclusiv procesul de autorizare, locațiile de amplasare și controlul respectării regulamentului.

Căsuțele vor fi construite din materiale durabile (lemn/OSB), izolate termic pentru a proteja felinele pe timp de iarnă și vor avea dimensiuni standardizate pentru a se integra armonios în peisajul urban.

Construcția și dotarea căsuțelor, precum și hrana animalelor, vor fi asigurate exclusiv prin donații și sponsorizări de la persoane fizice, juridice sau ONG-uri. Primăria Timișoara oferă cadrul legal și logistic, monitorizând respectarea normelor de igienă.

Municipalitatea menţionează că pentru a asigura succesul programului, regulamentul prevede și măsuri stricte. Nerespectarea obligațiilor de igienă de către asociații poate atrage amenzi între 500 și 1.000 de lei. De asemenea, vandalismul asupra căsuțelor va fi sancționat cu amenzi de până la 2.500 de lei și obligarea la plata reparațiilor, pentru a proteja investiția comunității.

Asociațiile de proprietari interesate pot consulta regulamentul complet și modelul de protocol aici.

https://www.primariatm.ro/proiecte-hcl/9be9bb0a-cb67-4482-a69f-0c5757ba324c