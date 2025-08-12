Câștigătorii celor două apeluri de compoziții, la Romanian Chamber Orchestra&Romanian String Quartet

Toma Verly, care a compus Suita de dansuri românești, scrisă pentru Call for Scores 2025 – Festivalul Internațional George Enescu, și Cezar Cochisă, cu lucrarea intitulată Vestirea mioriței, opus dedicat Call for Scores 2025 – Miorița belințeană, sunt cei doi tineri compozitori români care au câștigat apelurile Call for Scores 2025 lansate de Romanian Chamber Orchestra și Romanian String Quartet.

În urma procesului de jurizare, maestrul Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, declară cu privire la Call for Scores 2025 dedicat Festivalului Internațional George Enescu: “Calitatea compozițiilor primite în acest an demonstrează o maturitate și un talent excepțional al școlii de compoziție din România. A fost chiar dificil pentru a mă opri la o singură compoziție, dar creația lui Toma Verly a reușit să capteze perfect esența și spiritul acestui proiect.”

“A selecta doar una dintre compoziții a reprezentat un proces extrem de dificil deoarece știm câtă muncă a fost depusă pentru fiecare lucrare. În momentul în care nivelul opusurilor este atât de înalt, procesul de selecție devine unul și mai dificil. În acest an, înainte de a lua decizia finală, a fost necesar să alocăm o zi suplimentară. Pur și simplu, ne-a fost foarte greu să alegem doar o compoziție și ne gândim ca în viitor să interpretăm unele dintre opusurile pe care le-am primit cu această ocazie”, declară violistul Cristian Andriș, directorul artistic al Romanian Chamber Orchestra.

Membrii juriului au avut în vedere calitatea lucrărilor, maniera în care aceasta se încadrează în conceptul artistic, efectul care consideră că opusul îl va avea asupra publicului, timpul care poate fi alocat pentru repetarea lucrării în vederea interpretării acesteia la parametrii optimi în concertele pe care Romanian Chamber Orchestra și Romanian String Quartet le vor susține în turneele care vor avea loc în lunile septembrie și octombrie.

Toma Verly, a cărui lucrare va fi interpretată în primă audiție absolută în cadrul Festivalului Internațional George Enescu, la Chișinău – Sala cu Orgă, 16 septembrie, ora 19, și ulterior la Timișoara – Sala Capitol, 17 septembrie, ora 19, declară: “Câștigarea apelului Call for Scores al Romanian Chamber Orchestra înseamnă enorm de mult pentru mine, deoarece este un concurs prestigios, fiind extrem de mândru ca lucrarea mea va fi interpretată sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. Este pe de-o parte o recunoaștere a muncii mele din ultimii ani și pe de altă parte o nouă etapă în viața mea – muzica simfonică. Am dorit prin această suită să îmbin cu limbajul occidental, 3 melodii populare stilizate (după modelul Bartók, Pautza), totul într-o lucrare ce reamintește de succesiunea de repede-lent-repede a genurilor cu mai multe mișcări. Lucrarea nu inovează prin limbajul său ci delectează pur și simplu ascultătorul prin ritmurile asimetrice dansante și prin modurile orientale specifice.”

Cezar Cochisă, a cărui opus va fi interpretat de Romanian String Quartet la Seliște (jud. Arad), Timișoara, București, Budapesta, Praga și Paris, declară: “Pentru mine, faptul că am câștigat această selecție este un îndemn către a avea mai multă încredere în ceea ce pot construi și reda prin arta muzicală, și mi-a arătat faptul ca pot spune ceva cu creațiile proprii. Vestirea Mioriței a cuprins un proces de creație în care am făcut cunoștință cu formula cvartetului de coarde, un ansamblu de bază în muzica instrumentală camerală. Astfel, întregul proces de scriere al acestei lucrări a fost o sursă de bucurie și dezvoltare a capacității mele de expresie și totodată, este o onoare faptul că această lucrare va fi cântată într-un turneu.”

Pentru apelul Call for Scores – Festivalul Internațional George Enescu, procesul de selecție a fost realizat de către maestrul Cristian Măcelaru și Cristian Andriș, directorul artistic al Romanian Chamber Orchestra, în timp ce membrii Romanian String Quartet au ales lucrarea câștigătoare a apelului Call for Scores – Miorița belințeană.

Apelul Call for Scores 2025 – Miorița belințeană face parte dintr-un proiect cultural co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.