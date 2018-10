Casa unor nonagenari din Șemlacu Mare, renovată de voluntari

Peste 50 de voluntarii au răspuns apelului asociației Acasă în Banat și au ajutat la renovarea casei unor bătrâni din Șemlacu Mare.

Familia Grasoane, Persida, în vârstă de 92 de ani, și Avram, de 96 de ani, căsătoriți de 70 de ani, trăiesc într-o casă veche de la marginea satului Șemlacu Mare. Casa, afectată de inundații în urmă cu câțiva ani, avea o mulțime de crăpături, iar pereții erau afumați din cauza sobei sparte pe care o foloses.

„Cazul lor ne-a impresionat foarte mult și am decis să le dăm o mână de ajutor. Planul inițial a fost să le renovăm bucătăria în care efectiv locuiesc pe timp de iarnă și să le curățăm curtea. Am făcut un apel public pe pagina noastră de Facebook. Am fost copleșiți de numărul mare de oameni dispuși să dea o mână de ajutor, așadar am decis să renovăm toată gospodăria”, spune președintele asociației Acasă în Banat, Radu Trifan.

Ieri, la Șemlacu Mare s-au adunat de dimineață peste 50 de voluntari din Timișoara, Gătaia, Măureni, Bocșa, dar și localnici. Curtea a fost curățată, a fost scoasă apa din fântână, au fost construite un gard și poartă nouă, a fost făcută o alee și au fost plantate flori. În interior, voluntarii au făcut curățenie generală, au scos hainele vechi din dulapuri, au spălat toată vesela, ușile și geamurile, apoi le-au vopsit, au zugrăvit toată casa pe interior, au curățat coșul de fum și au instalat o sobă nouă. De asemenea, bătrânii au primit alimente suficiente pentru o perioadă mai lungă de timp și, din banii donați, li s-au cumpărat și medicamentele necesare. Au fost donate lemne de foc, piatră, bricheți pentru foc, mobilier nou – un pat, un dulap, saltele, așternuturi, un frigider și o sobă nouă.

„Este incredibil cât de mult am reușit să facem în doar o singură zi. Mulțumim tuturor voluntarilor care au fost alături de noi sâmbătă deoarece datorită lor, acești bătrâni, cât vor mai trăi ei, vor avea o viață mai senină, într-o casă curată”, mai spune președintele asociației Acasă în Banat, Radu Trifan.

Casa Grasoane, din Șemlacu Mare, este a șasea casă renovată de Asociația Acasă în Banat, cu sprijinul voluntarilor.

Asociația Acasă în Banat își propune să păstreze patrimoniul cultural al regiunii Banat, să redea culoare satului bănățean, să redescopere adevăratele valori: oameni buni și gospodari, case frumoase și poveștile lor. Avem grijă de ele să le dăm mai departe, să nu piară în timp și în uitare.