Casa părintească a cosmonautului Dumitru Prunariu ar putea fi inclusă într-un circuit turistic

Casa părinților cosmonautului român Dumitru Prunariu, din localitatea Groși, aparţinătoare de comuna Margina, ar putea deveni casă memorială inclusă într-un circuit touristic, până în anul 2021, când Timișoara va exercita titlul de Capitală Culturală Europeană.

Ideea transformării casei părinteşti a cosmonautului român Dumitru Prunariu, din localitatea Groși, aparţinătoare de comuna Margina, în casă memorială îi aparține primarului comunei Margina, Ionel Costa. Acesta spune că, în această casă, omul de știință le-ar putea prezenta turiștilor veniţi la Margina, de câteva ori pe an, filme și documente din activitatea sa spațială.

Primarul declară însă, citat de Agerpres, că Dumitru Prunariu nu vrea să vândă casa părintească: “Am încercat cu președintele Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra, să cumpărăm casa bătrânească a cosmonautului Dumitru Prunariu, dar nu vrea să o vândă. Domnul Prunariu a fost săptămâna trecută la Margina, m-am întâlnit cu dânsul, el vrea să-și renoveze casa respectivă și să o țină drept casă de vacanță.”

Ionel Costa mai spune că autoritățile intenționează să cumpere numai un corp al respectivului imobil: “Este o casă mai mică, dar formată din două corpuri, dreapta și stânga. Noi am vrut să luăm partea din stânga să fie amenajată de Consiliul Judeţean, Primărie și Muzeul Satului Bănățean, partea din spate, cea din grădină, unde să facem un loc de primire a turiștilor, să servești o masă, să stai acolo. Acel loc are deschidere spre pădure și astfel turiștii ar putea vizita și casa, dar și să plece mai departe pe traseele din zonă. Nu am vrut să luăm toată casa, să-i lăsăm și lui o parte din casa părintească, să o amenajeze el și să-i rămână acolo. Ideea a mers mai departe, încât atunci când avem grupuri mai mari îl putem invita pe domnul cosmonaut și a fost de acord să vină de două-patru ori pe an și să le prezinte el anumite filme, poze, discuții cu cei care participă la astfel de evenimente.”

Potrivit primarului comunei Margina, costurile pe care le-ar presupune lucrările de la casă ar fi suportate de CJ Timiș și, în prima fază, s-ar ridica la circa 50.000 de lei, urmând ca în trei-patru ani să fie alocate succesiv sumele necesare, în principal fiind vorba despre lucrări de consolidare a clădirii și de reparații.