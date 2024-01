„Casa Ceauşescu”, deschisă la Timişoara

O expoziţie de fotografie documentară care cuprinde imagini alternative realizate de Adelina Gelu cu locuința lui Ceaușescu din București – în prezent un site turistic, în ciuda faptului că amintirile despre acest loc sunt traumatice – va putea fi văzută la Memorialul Revoluţiei din Timişoara.

Vernisajul expoziției Casa Ceaușescu, va avea loc vineri 2 februarie, de la ora 15, la sediul Memorialului Revoluției din Timișoara

Dacă în câteva dintre expozițiile din trecut, de exemplu la MISC (expoziţie de grup) sau la Cărturești Mercy (expoziţie personală), artista Adelina Gelu a explorat arta portretului, la Digital Canvas arta digitală, sau la AIDRom Timișoara reclama comunistă, în cea prezenta imaginile propuse sunt din Casa Ceaușescu din București. „Ele sunt realizate cu o tehnică de fotografie alternativă numită cianotipie. Aceste imagini alterează intenția dictatorului care era luxul, într-o reflecție asupra efectelor dramatice pe care comunismul le-a avut asupra poporului român. Pentru a crea aceste fotografii artista a folosit o tehnică alternativă manuală care elimină luxul prezent în casă și propune o reflecție despre cum ne gestionam spațiile memoriale”, transmit reprezentanţii Memorialului Revoluţiei.

Adelina Gelu studiază fotografia, de câțiva ani, în Marea Britanie și a avut până în prezent câteva expoziții: Miniature With & Without (expoziție colectivă la UVT, iunie 2015), Woman through 7 lenses (expoziție colectivă la MISC Timișoara, mai 2018), Perenial Self (expoziție personală la Librăria Cărturești Mercy,m mai 2019) , I am not here (expoziție personală la Digital Canvas Timișoara, aprilie 2022), Wander wide web (Expoziție colectivă, online, cu colegii, iunie 2022) şi Romanian socialist adverts (expoziție personală la AIDRom Timişoara, iunie 2023). La vernisaj vor vor Adelina Gelu, în prezent dezvoltator de soft industrial, și Gino Rado, președintele Memorialului Revoluției.

Casa Ceaușescu a fost pentru un sfert de secol (1965 – 1989) reşedinţa privată a soţilor fostului preşedinte comunist Nicolae Ceauşescu, a soţiei acestuia, Elena, şi a copiilor lor, Nicu, Zoia şi Valentin. Ridicată la mijlocul anilor ’60 și cunoscută în epocă drept Palatul Primăverii, locuința a fost mărită între anii 1970 – 1972. Potrivit paginii web de prezentare, pentru proiectarea reşedinţei familiei Ceauşescu a fost preferat arhitectul Aron Grimberg-Solari (n.1928). Arhitectura palatului este completată de ansamblul peisagistic conceput de arhitectul Robert Woll (dealtfel şi principalul designer al mobilierului reşedinţei) şi de inginerul peisagist Teodosiu. Casa Ceaușescu surprinde atât prin spațialitate, volumetrii echilibrate, cât și prin decorul interior luxos, confortabil, datorat arhitecților Robert Woll și Agrippa Popescu. Pentru ornamentele interioare din lemn ale camerelor reședinței s-au folosit esențe de lemn , de diverse culori, autohton (stejar, paltin, cireș, nuc) și exotic (mahon, trandafir, păr african, cireș canadian).

În incinta expoziției se regăsește o impresionantă colecție de tablouri semnate de Octav Băncilă, Camil Ressu, Rudolf Cumpăna, Dumitru Ghiață, George Baron Lowendal, precum și o mulțime de tapiserii lucrate manual, plus un mare număr de mozaicuri realizate manual de prof. Olga Porumbaru și prof. Florin Pârvulescu.