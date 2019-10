Cartierul Elisabetin, promovat prin artă

Programul de intervenție culturală în cartierele istorice timișorene, „Heritage of Timișoara”, implementat de Asociația prin Banat, a ajuns în cartierul Elisabetin.

HoT: spot Elisabetin!, evenimentul principal al ediției de anul acesta, are loc în perioada 12-13 octombrie, în Piața Nicolae Bălcescu, și cuprinde expoziții de artă inspirate din starea actuală de conservare patrimoniului construit din Elisabetin și a poveștilor clădirilor istorice din acest cartier, tururi ghidate de cartier, vânătoare de stickere, ateliere creative și multe alte activități adresate celor care vor să afle mai multe despre istoria locului în care trăiesc, anunţă organizatorii evenimentului.

„Patrimoniul cultural-arhitectural al Timișoarei este prea puțin cunoscut atât de locuitorii orașului, cât și la nivel regional și național. Timișoara, orașul cu cele mai multe clădiri istorice, dar și cel cu cea mai mare degradare a clădirilor istorice, poate fi sprijinită și înțeleasă de comunitate în special prin inițiativele organizațiilor non-guvernamentale care luptă pentru o mai bună cunoaștere a lui”, tarnsmit reprezentanţii Asociației prin Banat.

Acronimul HoT (cuvânt din limba engleză), prin omonimie (“marvelous” – în traducere “atrăgător”, “frumos” și “burning” – în traducere “care arde,” “urgent”) definește obiectivele generale ale prezentului proiect: promovarea la nivel local, naţional şi internaţional a patrimoniului cultural material din Elisabetin prin artă contemporană, noile tehnologii şi strategii alternative de comunicare, pentru încurajarea turismului cultural în cartier; creșterea gradului de conștientizare în rândul publicului larg asupra stării avansate de degradare în care se află majoritatea clădirilor istorice din cartierul Elisabetin și nevoia urgentă de intervenție pentru protejarea acestora; promovarea diversității culturale și toleranța, prin prezentarea patrimoniului cultural material din Elisabetin ca moştenire a beneficiilor interculturalităţii.

Deși Elisabetin este un cartier cu o bogată moștenire cultural-arhitecturală, la fel ca în cazul altor cartiere istorice ale Timișoarei (de exemplu Fabric sau Iosefin), și aici predomină imobilele nereabilitate și acesta nu a reușit să concureze în ultimele două decenii cu cartierul Cetate, care practic reprezintă inima orașului și polul major de atracție turistică, mai spun organizatorii evenimentului: „Heritage of Timișoara: Elisabetin se desfășoară în perioada mai-octombrie 2019, înglobând o serie de activități precum: documentarea, inventarierea și realizarea de fișe analitice ale patrimoniului construit din Elisabetin, desfășurarea micro-evenimentelor HoT: Parks (mai-iulie 2019), realizarea unei colecții de artă contemporană inspirată din starea de conservare curentă și istoria clădirilor istorice din cartier, tururi ghidate de cartier și dezbateri pe tema patrimoniului cultural imobil din Elisabetin.”

„HoT: spot Elisabetin! este evenimentul principal al ediției Heritage of Timișoara: Elisabetin și include activități adresate celor care doresc să afle mai multe despre locul în care trăiesc. “În cadrul evenimentului HoT: spot Elisabetin va fi lansată și noua colecție de ilustrații Heritage of Timișoara: Elisabetin, creată de zece artiști timișoreni care au transpus în artă viziunea personală asupra clădirilor din cartier, poveștile și starea lor de conservare. Mai mult decât atât, participanții la eveniment vor putea trimite cărțile poștale cu ilustrațiile, gratuit, oriunde în lume. Făcând asta, ei vor contribui activ la promovarea cartierului istoric Elisabetin din Timișoara la nivel național și internațional”, spune Mihai-Claudiu Moldovan, coordonatorul proiectului cultural Heritage of Timișoara: Elisabetin.

Heritage of Timișoara este un proiect lansat în 2017 de Asociația prin Banat, cu scopul de a promova patrimoniul cultural timișorean, de a crește gradul de conștientizare în rândul publicului larg asupra importanței protejării și conservării a acestuia, precum și de a încuraja turismul cultural în cartierele istorice ale Timișoarei. Heritage of Timișoara a debutat în urmă cu doi ani, în cartierul Fabric, în 2018 a fost desfășurat în cartierul istoric Iosefin, iar anul acesta are loc în cartierul Elisabetin.

Detalii despre Heritage of Timișoara: Elisabetin și programul evenimentului HoT: spot Elisabetin se găsesc pe site-ul heritageoftimisoara.ro și pe pagina de Facebook: facebook.com/heritageoftimisoara.