Cartea-zmeu şi zmeul-carte, pe cerul Timişoarei

Timişoara va fi gazda unui festival internaţional de zmeie. Cartea-zmeu şi zmeul-carte definesc, de altfel, conceptul de la care a pornit acest eveniment în premieră naţională.​

În zilele de 1 şi 2 iunie, cerul Timişoarei va fi „pictat” de profesionişti în arta mânuirii zmeielor, în cadrul Festivalului internațional de zmeie, literatură, muzică şi arte plastice Scripta volant.

Evenimentul, organizat de Fundația Interart Triade, Asociația pentru Managementul Artelor şi Editura Universităţii de Vest din Timişoara, propune două zile de antrenament cultural prin ateliere de literatură, pictură, sculptură, design şi muzică. Acestea vor avea loc la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, de pe Calea Aradului nr. 119.

La originea acestui festival, aflat la prima ediţie, stau versurile poetului Şerban Foarţă, el însuşi un iubitor de zmeie, versuri publicate în volumul Scripta volant – o enciclopedie a zmeielor, care va fi lansat în 2 iunie, de la ora 18. „Cartea va avea propriul zmeu, iar în aer, zmeul Scripta volant va fi acompaniat de zmeul ce conţine versurile volumului Himere valahe, al lui Aurel Şoroberea. Cartea-zmeu şi zmeul-carte definesc, de altfel conceptul de la care a pornit acest festival”, spune Marilena Brânda, directorul Editurii Universităţii de Vest din Timişoara.

La festival va fi prezentă o echipă de mânuitori profesionişti de zmeie, veniţi din Germania, Austria, Turcia, Indonezia şi Ungaria, care vor ridica în aer zmeie de diferite culori, texturi şi dimensiuni. Publicul va putea vedea plutind, de exemplu, o caracatiţă de vreo 40 de metri, un rechin, un mânz, dar şi zmeie cu lumini. Echipa va fi condusă de Wolfgang Schimmelpfennig, licenţiat în inginerie al Universităţii din Berlin, care a creat un zmeu Paraflex rapid, silenţios şi rezistent. Anual, acesta organizează la Fano, în Danemarca, cea mai mare întâlnire europeană a pasionaţilor de zmeie, care reuneşte peste 5000 de profesionişti. Totodată, este autorul a patru volume despre confecţionarea şi mânuirea zmeielor.

În cadrul festivalului vor fi organizate şi ateliere de construit, pictat şi înălţat zmeie, lansări de carte, întâlniri cu scriitori şi concerte. Acestea se vor desfăşura după următorul program:

1 iunie, orele 11-18

Atelier de lectură şi scriere creativă, coordonat de scriitorii Adina Popescu, Alexandru Potcoavă, Andrei Mocuța, Lia Faur şi Şerban Axinte.

1 iunie, orele 11-18

Atelier de arte vizuale, coordonat de studenţii din anul II ai Facultăţii de Arte Plastice, Secţia Grafică.

1 iunie, orele 11-18

Atelier de design de zmeie, sub coordonarea lui Dan Piroi, de la Asociația pentru Managementul Artelor. Acesta spune că va sta la dispoziţia publicului, de la mic la mare, pentru a ajuta în construirea unui zmeu: „Vom face zmeie, le vom scrie, le vom picta”.

2 iunie, orele 11-17

Atelier de lectură şi scriere creativă, coordonat de scriitorii Adina Popescu, Alexandru Potcoavă, Andrei Mocuța, Lia Faur şi Şerban Axinte.

1 iunie, orele 12-17

Atelier muzical interactiv, organizat de Asociaţia Melopolis.

1 iunie, ora 20

Cover Phoenix.

1 iunie, ora 20.45

Spectacol de foc şi apă.

Pe scena Scripta volant vor urca, în prima zi a festivalului, fanfara Big band Timişoara, Peregrinii, Grave for Sale şi New Quartet (Serbia).

2 iunie, orele 11-14

Atelier de arte vizuale, picto-poezie şi portretistică, coordonate de Alina Cioară şi Lorena Garoiu.

2 iunie, orele 14-17

Atelier de modelaj, cu sculptorul Bogdan Nueleanu.

2 iunie, orele 11-16

Atelier muzical interactiv, organizat de Asociaţia Melopolis.

2 iunie, ora 17

Lansarea numărului o al revistei Fabulafia.

2 iunie, ora 18

Lansarea cărţii-zmeu şi zmeului-carte Scripta volant – o enciclopedie a zmeielor, al lui Şerban Foarţă. Zmeul volumului lui Şerban Foarţă va fi acmpaniat de zmeul cărţii lui Aurel Şorobetea, Himere valahe.

2 iunie, orele 11-18

Atelier de design de zmeie, sub coordonarea lui Dan Piroi.

În cea de a doua zi a festivalului, pe scena Scripta volant vor urca Funky Hats, The Wizards, Quartetul de coarde al Colegiului „Ion Vidu”; Bacso Kristof Triad (Ungaria), The Case şi The Axis.

Parteneri ai Fundației Interart Triade şi ai Asociația pentru Managementul Artelor, în organizarea festivalului, sunt Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea de Ştiințe Agricole si Medicină Veterinară a Banatului, Consiliul Județean Timiş, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara şi Primăria Timişoara.