„Cartea junglei”, musicalul lui Răzvan Mazilu, reintră în repertoriul Teatrului German

La cinci ani de la premiera musicalului de mare succes Cartea junglei, în regia și coregrafia lui Răzvan Mazilu, producția a fost refăcută și va reintra, în această stagiune, în programul de spectacole al Teatrului German de Stat Timișoara.

O parte din distribuiția originală a spectacolului, adaptat după cartea pentru copii scrisă de Rudyard Kipling, urmează să fie înlocuită de noi actori ai Teatrului German: Marc Illich, Bülent Özdil, dar și de noi copii care au fost selecționați în urma castingului public făcut de teatru în această toamnă. Astfel, rolul lui Mowgli urmează să fie interpretat, pe rând, de Ștefan Bogdan și de David Săracu, Shanti de Maria Lupoian și Lara Mazilu, iar Junior, copilul elefănțel, de Darius Ardelean și Luca Graziano Marcu.

Cartea junglei evocă povestea puiului de om Mowgli, crescut de lupi în jungla indiană. Prietenii acestuia, înțeleapta panteră Bagheera și amuzantul urs Baloo, îl avertizează de pericolul care îl pândește: tigrul Shere Khan s-a întors în acele locuri. În ciuda dorinței lui Mowgli de a trăi în continuare în junglă, Bagheera și Baloo plănuiesc să îl ducă într-un sat din apropiere. Urmează un drum plin de peripeții, în care Mowgli este nevoit să îl înfrunte pe Louie, regele maimuțelor, și pe vicleanul șarpe Kaa.

Musicalul în regia lui Răzvan Mazilu, cu scenografia plină de culoare semnată de Dragoș Buhagiar, vorbește în manieră fermecătoare, deopotrivă copiilor și oamenilor mari, despre prietenie, iubire, loialitate și spirit de sacrificiu. Spectacolul este o adaptare după povestirile lui Rudyard Kipling, din care nu vor lipsi hituri din desenul animat omonim, precum The Bare Necessities și I wanna be like you.

Primele reprezentații vor avea loc sâmbătă, duminică și luni, 19, 20 și 21 noiembrie, un total de cinci reprezentații. Apoi, următoarele reprezentații vor avea loc în luna următoare, în 8, 27 și 28 decembrie.

Biletele pot fi achiziționate din rețeaua Entertix sau de la casieria Teatrului German.