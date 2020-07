Capacitatea secției Covid a Spitalului „Victor Babeş” din Timişoara a fost depăşită

23 de pacienți au fost depistați pozitivi Covid, în Timiş, într-o singură zi. Acesta este cel mai mare număr de noi infectări cu coronavirus din luna iulie. Medicul Virgil Musta avertizează că este deja transmitere comunitară certă.

Managerul Spitalului de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, medicul Cristian Oancea, spune că a fost depăşită capacitatea Secției Covid și, în acest context, cele mai multe spiutale din județ și-au creat propriile saloane pentru astfel de bolnavi. „Am depășit-o, ba chiar am extins-o. Avem în acest moment 49 de pacienți internați pe secția de Boli Infecțioase și avem cinci pacienți la Terapie Intensivă, cu posibilitatea de a mai prelua încă maximum încă doi pacienți Covid. La Spitalul CFR am înțeles că sunt 16 pacienți, la Spitalul Municipal sunt trei, iar la Gătaia sunt trei. Noi am avut posibilitatea undeva la început de 30 de paturi, am extins-o la 50 de paturi, e posibil să mai extindem 5 -10 paturi. De săptămâna viitoare, la Lugoj, vor fi încă 15 paturi în plus”, spune, potrivit Radio Timişoara, Cristian Oancea.

Potrivit aceleiaşi surse, medicul Virgil Musta avertizează că cea mai mare problemă este, în acest moment, transmiterea comunitară: „Este transmitere comunitară certă, există câteva focare în Timiș, dar părerea mea este că și aceste focare au ca bază transmiterea comunitară și este foarte important ca lumea să înțeleagă că virusul este printre noi, este agresiv și dă forme severe de boală. Pacienții vin în continuare și nu știm cum vom face față dacă numărul de cazuri va continua în același ritm.”