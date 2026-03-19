Campanie de testare gratuită pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin, la Timişoara

România continuă să fie pe primul loc în Uniunea Europeană, atât în ceea ce privește incidența, cât și mortalitatea prin cancer de col uterin, atrag atenţia specialiştii. La nivel național sunt diagnosticate anual peste 2.500 de cazuri, iar aproape 1.500 de femei pierd lupta cu această maladie, iar în peste 95 la sută dintre cazuri, infecția cu virusul HPV provoacă boala oncologică. Anul trecut, în cadrul Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp, s-au înregistrat peste 1.800 de internări pentru boala oncologică de col uterin.

În cadrul Asociației OncoHelp Timişoara, aprilie este luna screening-ului gratuit pentru cancerul de col uterin. Campania include un consult inițial, urmat de un test Babeș-Papanicolau. Investigațiile sunt destinate femeilor cu vârsta între 25 și 65 de ani și nu necesită bilet de trimitere. Consultul și testarea se fac în fiecare zi de miercuri, între orele 9 și 16, în urma unei programări telefonice la 0752.266.170.

„Cancerul de col uterin este printre puținele afecțiuni oncologice care pot fi prevenite. Și, cu toate acestea, numărul femeilor care se imunizează este redus. Asta explică de ce incidența și mortalitatea sunt mult mai mari decât în restul țărilor europene. Mai mult, această formă de boală oncologică evoluează lent. Pacientele trec printr-o stare precanceroasă care poate fi identificată în urma unui control ginecologic și se poate interveni imediat. Testul Babeș-Papanicolau și testarea HPV pot identifica modificări microscopice care preced cu mult apariția cancerului. Când apar simptomele, de cele mai multe ori boala este într-un stadiu avansat”, spune dr. Viorica Iuga, medic specialist obstetrică-ginecologie la Asociația OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp Timișoara.

Potrivit acesteia, cea mai eficientă metodă de luptă împotriva cancerului de col uterin o reprezintă, însă, vaccinarea HPV: „Cu cât vaccinarea anti-HPV se face la vârste mai mici, cu atât eficacitatea acesteia este mai ridicată, iar posibilitatea dezvoltării unui cancer de col uterin este mai redusă. De altfel, începând cu 2008, România a demarat un program național de vaccinare împotriva virusului papiloma pentru adolescentele cu vârste între 10 și 11 ani, iar din 2025 programul de vaccinare gratuită a fost extins și pentru fetele și băieții cu vârsta cuprinsă între 11 și 26 ani.”

În ultimii ani, medicii oncologi din cadrul Asociației OncoHelp – Centrul de Oncologie OncoHelp, în colaborare cu specialiști din domeniul ginecologiei, au organizat mai multe seminarii și campanii de informare care au avut ca subiect importanța screeningului și a depistării precoce a cancerului de col uterin.